SELLINGEN – Het Ketelkoor geeft op vrijdag 18 december 2026 een kerstconcert bij Hof van Sellingen. Met een afwisselend programma van bekende kerstliederen en eigentijdse nummers nodigt het koor bezoekers uit om samen toe te leven naar de feestdagen.
Onder leiding van dirigent Eize Hoomoedt laat het Ketelkoor verschillende kanten van kerstmuziek horen. Van verstilde melodieën tot feestelijke klanken: het programma biedt ruimte voor herkenning, ontroering en gezelligheid. De afwisseling tussen Nederlandstalige en Engelstalige liederen maakt het een avond met voor ieder wat wils.
Voor de koorleden is het kerstconcert een mooi moment om het plezier van samen zingen met het publiek te delen. De afgelopen periode is tijdens de repetities gewerkt aan een programma dat past bij de warme sfeer van december. Bij Hof van Sellingen komen muziek en ontmoeting die avond samen.
Het Ketelkoor heet inwoners van Sellingen en de wijde omgeving van harte welkom. Kom met familie, vrienden of buren en geniet van een muzikale avond in kerstsfeer.
De deuren van Hof van Sellingen gaan om 19.00 uur open. Het concert begint om 20.00 uur.
Bron: Eize Hoomoedt