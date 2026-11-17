GRONINGEN – De provincie Groningen investeert de komende jaren ruim 400.000 euro in het project Kinderkamers van Stichting Present. Zij richten kinderkamers in voor kinderen en tieners die in armoede leven. Een eigen bed en slaapkamer geeft een snelle verbetering in het leven van de kinderen.

Niet elk kind heeft een eigen bed. Eén op de zes kinderen in de provincie Groningen groeit op in armoede. Dit is meer dan in de rest van Nederland. Ouders en verzorgers doen hun uiterste best voor hun kinderen maar hebben niet altijd het geld, het netwerk of de gezondheid om een kinderkamer op te knappen. Vloerbedekking, verf, een goed matras of een bureau: het kost allemaal geld. En soms is er nét genoeg geld om eten te kopen. Deze kinderen slapen dan vaak op een versleten bank of delen een bed met broertjes, zusjes of ouders. Stichting Present richt voor deze kinderen een kinderkamer in.

Gedeputeerde Pascal Roemers: “Elk kind verdient een eigen kamer om zich terug te trekken, huiswerk te maken, vrienden uit te nodigen en te slapen. Soms begint een betere toekomst met iets dat zo eenvoudig en logisch lijkt”.

Elke kinderkamer is uniek

Gelijkwaardigheid en keuzevrijheid zijn belangrijk, dat geldt ook voor wie in armoede leeft. Daarom worden de ouder(s) en het kind betrokken bij het opknappen van de kinderkamer. Ze denken mee over de begroting en mogen de materialen zelf kiezen: zoals de kleur op de muur, het bed en de gordijnen. Samen met een medewerker van Present worden de spullen gekocht.

De medewerker van Present organiseert een dag waarop een groep vrijwilligers komt helpen met het opknappen van de kinderkamer. Samen met het gezin helpen de vrijwilligers met schilderen, laminaat leggen, meubels in elkaar zetten en wat er maar nodig is. Aan het eind van de dag heeft het kind een eigen slaapkamer waar het trots op kan zijn.



“Het Kinderkamerproject is één van onze warmste én tegelijk meest schrijnende projecten. Het is verdrietig dat het nodig is, maar het is fantastisch dat we op eenvoudige wijze zo’n groot verschil kunnen maken in het leven van een kind. We zijn blij met de financiële steun van de provincie. Hiermee kunnen we de komende jaren nog meer kinderen blij maken met een eigen bed en kamer”, aldus Babette Versloot, directeur Stichting Present Groningen.

Stichting Present

Stichting Present brengt mensen die hulp nodig hebben in contact met vrijwilligers die zich voor hen willen inzetten. Dat gebeurt via uiteenlopende projecten, zoals praktische klussen in en om het huis, sociale activiteiten in woonzorgcentra en andere vormen van ondersteuning waarbij mensen elkaar ontmoeten en helpen. Stichting Present is een landelijke organisatie met ongeveer 75 lokale stichtingen. De afdelingen Groningen (stad), Midden- en Zuidoost-Groningen, Noord-Groningen en Westerkwartier werken samen om de komende jaren 400 kinderkamers in de provincie in te richten.

Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2026 – 2029

Vorig jaar stemde het college van de provincie in met het provinciale uitvoeringsprogramma Gezondheid 2026 – 2029 van Nationaal Programma Groningen (NPG). Het programma richt zich op vier thema’s: bestaanszekerheid, maatschappelijke basisvoorzieningen, collectieve preventie en data & technologie binnen de (gezondheids-) zorg. Voor het programma Gezondheid 2026 – 2029 heeft NPG ruim 55 miljoen euro toegekend.

Bron: Provincie Groningen