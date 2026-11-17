DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Aschendorf
Vannacht zijn om 01.10 uur onbekenden bij een supermarkt aan de Hilgenkamp in Aschendorf binnengedrongen. Ze gingen er met een partij tabakswaren vandoor. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961/9260.
Dörpen
Tussen zaterdag 15.30 uur en maandag 07.00 uur is bij een woning aan de Hölderlinstraße in Dörpen ingebroken. Nadat de ruimtes waren doorzocht, gingen de daders er met sieraden, horloges en een smartphone vandoor. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen via 04961/9260.