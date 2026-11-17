OUDE PEKELA – Van 16 tot en met 21 november kleuren gebouwen, monumenten en molens door heel Nederland blauw als afsluiting van het jaar waarin UNESCO tachtig jaar bestaat. Met deze landelijke lichtactie wordt aandacht gevraagd voor bescherming van cultureel erfgoed, kwalitatief goed onderwijs, wetenschappelijke samenwerking en de vrijheid van meningsuiting. In Pekela kleurt Molen De Onrust blauw voor het jubileum.
Op 16 november 1945 werd UNESCO opgericht, vanuit de overtuiging dat duurzame vrede niet alleen door politieke en economische afspraken tot stand kan komen. Ook cultuur, onderwijs, wetenschap en vrije uitwisseling van ideeën zijn daarvoor onmisbaar. Tachtig jaar later is die missie nog altijd actueel.
De Nederlandse UNESCO Commissie heeft organisaties uitgenodigd om tijdens de afsluitende jubileumweek hun gebouwen of karakteristieke objecten blauw te verlichten. Aan de lichtactie doen ook heel veel Nederlandse molens mee, waaronder Molen De Onrust in Oude Pekela. Het ambacht van de molenaar is sinds 2017 door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed.
De kleur blauw, die wereldwijd met de Verenigde Naties en UNESCO wordt geassocieerd, verbindt tijdens de jubileumweek de deelnemende locaties. Zo ontstaat een zichtbaar symbool van internationale samenwerking en verbondenheid, en onderstreept de actie het belang van cultuur, onderwijs, wetenschap en media in Nederland.
Bron: Gemeente Pekela