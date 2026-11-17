VEENDAM, MEEDEN, GASSELTE – Voor twee nieuwe ondergrondse 110.000 volt-verbindingen tussen de hoogspanningsstations Gasselte-Kraanlanden Veendam en Gasselte-Kraanlanden Meeden start een verkenning. Tijdens deze fase onderzoeken TenneT en de provincie Groningen welke mogelijkheden er zijn voor de ondergrondse aanleg van de verbindingen. Inwoners, grondeigenaren, ondernemers en andere betrokkenen kunnen hierbij hun kennis, vragen en aandachtspunten meegeven.

Nieuwe hoogspanningsverbindingen nodig

TenneT werkt aan een oplossing om meer elektriciteit te kunnen vervoeren in Groningen en Drenthe. De hoogspanningsstations Gasselte-Kraanlanden, Veendam en Meeden naderen hun maximale aansluitcapaciteit. Ook in Groningen en Drenthe zijn er knelpunten. De hoogspanningsstations Gasselte-Kraanlanden, Veendam en Meeden naderen hun maximale aansluitcapaciteit. Het achterliggende 110.000 volt-net heeft onvoldoende capaciteit om de groeiende behoefte aan transport van elektriciteit op te vangen.

Om deze knelpunten aan te pakken, versterkt TenneT het elektriciteitsnet in de regio. Daarvoor zijn twee nieuwe ondergrondse verbindingen nodig: één tussen Gasselte-Kraanlanden en Veendam en één tussen Gasselte-Kraanlanden en Meeden.

De uitbreiding moet bijdragen aan een betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen.

Bij de verdere uitwerking wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de omgeving en hoe eventuele hinder zoveel mogelijk kan worden beperkt. Daarom is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er nodig is voor het elektriciteitsnet, maar ook naar wat het project betekent voor de mensen die in het gebied wonen en werken.

Ondergrondse verbindingen

De nieuwe verbindingen worden ondergronds aangelegd. Als de verbindingen in gebruik zijn genomen, kunnen bestaande bovengrondse verbindingen worden verwijderd. Dit biedt kansen voor het landschap en de leefomgeving. Hoe de nieuwe ondergrondse verbindingen precies worden ingepast en wat dit op verschillende plekken betekent, moet nog worden onderzocht.

Ook de aanleg zelf vraagt om aandacht. Werkzaamheden kunnen tijdelijk gevolgen hebben voor de omgeving, bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid, het gebruik van landbouwgrond en de leefbaarheid in de buurt. Bij de verdere uitwerking is het daarom belangrijk om te onderzoeken hoe hinder en schade zoveel mogelijk te voorkomen en hoe terreinen na werkzaamheden zorgvuldig worden hersteld.

Verkenning van start

TenneT is de initiatiefnemer van het project en Provincie Groningen is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de besluitvorming. Tijdens de verkenningsfase onderzoeken TenneT en de provincie Groningen welke mogelijkheden er zijn voor de aanleg van de nieuwe verbindingen. Daarbij wordt gekeken naar technische mogelijkheden, de beschikbare ruimte en de gevolgen voor de omgeving. Daarbij is kennis uit de omgeving van belang. Inwoners, dorpsbelangenorganisaties, agrariërs, grondeigenaren, ondernemers, natuurorganisaties en andere betrokkenen kunnen oplossingsrichtingen, aandachtspunten en belangen meegeven die bij het onderzoek moeten worden betrokken.

Informatie

Bekijk de website van Tennet voor meer informatie over het project.

Hoe kunt u reageren?

De provincie Groningen en Tennet nodigen iedereen die dat wil uit om van 20 november tot en met 14 januari 2027 te reageren. In deze periode kan iedereen een reactie indienen op het voornemen en de manier waarop de omgeving bij het project wordt betrokken. Dat kan op twee manieren:

Via het emailadres: 110kv-Gasselte-Veendam-Meeden@provinciegroningen.nl

Via het postadres:

Gedeputeerde Staten van Groningen

Team Programma en projectondersteuning

T.a.v. project Gasselte-Kraanlanden – Veendam en Gasselte-Kraanlanden – Meeden

Postbus 610

9700 AP Groningen

Informatiebijeenkomst

Tijdens twee informatiebijeenkomsten kunnen belangstellenden informatie krijgen over het project, vragen stellen en aandachtspunten meegeven:

30 november 2026, 19.00 uur, Dorpshuis De Molenwiek (Houtduifstraat 28, 9644 VL Veendam)

7 december 2026, 19.00 uur, Buurthuis ’t Lange End in (Scheepswerfstraat 5, 9501 NP Stadskanaal)

Vooraf aanmelden is niet nodig. Op beide avonden bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Alle reacties worden zorgvuldig bekeken en meegenomen bij de verdere uitwerking van het project. Ze kunnen bijvoorbeeld aandachtspunten en aanpassingen opleveren voor het onderzoek naar mogelijke routes, de inpassing in het landschap en de gevolgen voor de omgeving. Na afloop van de verkenning geeft de provincie Groningen antwoord op de reacties in een reactienota. Hierin staat hoe er met de reacties wordt omgegaan. Deze reactienota is dan ook terug te vinden op de website van de provincie Groningen en de projectwebsite van TenneT.

Hoe verder?

In 2028 of 2029 komt er waarschijnlijk een ontwerp projectbesluit. Iedereen kan hierop reageren. In 2029 wordt het projectbesluit waarschijnlijk definitief vastgesteld. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2029 of 2030.

Bron: Provincie Groningen