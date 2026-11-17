WINSCHOTEN – Waardering voor haar betrokkenheid, maar ook kritiek op het contact met inwoners. Voorbijgangers in Winschoten reageren verschillend op het vertrek van burgemeester Cora-Yfke Sikkema naar de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard.
Sikkema is na bijna acht jaar in Oldambt voorgedragen als burgemeester van Nissewaard. Ze begint daar naar verwachting in februari. “Ik vind het niet leuk”, reageert een vrouw. “Het was wel een aardige vrouw. En ze was ook wel betrokken bij mensen.” Ze gaat Sikkema missen, maar begrijpt haar keuze: “Als ze het beter kan krijgen, moet ze het doen.”
Een andere vrouw noemt Sikkema “een heel geschikte vrouw”. Hoe ze tegenover het vertrek staat? “Dat hangt ervan af wie er voor in de plaats komt.” Ze ziet graag opnieuw een vrouw die slim, goed opgeleid en politiek stevig is.
Een man zegt haar niet echt te gaan missen. Hij voelt weinig verbinding met het gemeentebestuur en vindt dat inbreng van inwoners te weinig oplevert. “Men luistert en that’s it, men doet er verder niks mee.” Ook de communicatie moet volgens hem beter: “Die moet al jaren beter.” Zijn wens voor Sikkema’s opvolger: “Zorgen dat er ook een echte verbinding komt.”
Malou Vos
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