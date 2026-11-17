VRIESCHELOO – Zondag 13 december kunt u terug naar de tijd van Charles Dickens. Tijdens een wandeling van zo’n 4 kilometer waant u zich midden in het kerstverhaal van Charles Dickens dat wordt uitgebeeld door figuranten die gekleed zijn in Dickensstijl.
De wandeling start vanaf brasserie Veendiep en voert u langs een levende kerststal naar het bos rondom de Loosterplassen. Onderweg raakt u vanzelf in kerstsferen door warme chocolademelk, glühwein en de muziek van een draaiorgel. In het bos beleeft u al wandelend het kerstverhaal van Charles Dickens.
De Dickenswandeling wordt georganiseerd door Brasserie Veendiep, Feestbedrijf JOJO en buurtvereniging De Driehoek. Ook wordt medewerking verleend door Ger’s ezelstal, Camperplaats Loosterstee en bakkerij Frans.
Deelname aan de wandeling is gratis en aanmelding niet nodig. U kunt tussen 11.00 en 14.00 uur starten vanaf Brasserie Veendiep aan de Dorpsstraat 4 in Vriescheloo.
Na afloop van de wandeling kunt u in kerstsfeer met vuurkorven nagenieten op het plein voor de brasserie onder het genot van een hapje en drankje. Voor kinderen is de mogelijkheid om marshmallows te roosteren.
Indien u uw waardering voor de kerstwandeling na afloop wilt tonen kunt u een vrijwillige bijdrage in de hiervoor aanwezige melkbussen doneren.
Bron: Carin Roggen, secretaris buurtvereniging De Driehoek