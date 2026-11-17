VLAGTWEDDE – SchuldHulpMaatje Westerwolde heeft dankzij de Week der Besten een bedrag van 1.362 euro ontvangen. De organisatie was dit jaar het goede doel van de feestweek in Vlagtwedde. Naast de financiële bijdrage heeft de extra aandacht ook nieuwe vrijwilligers en hulpvragers opgeleverd.
De cheque werd overhandigd door Eline Pilon, bestuurslid van Stichting Week der Besten, aan Deborah Wolfs-Fontijn, voorzitter van Stichting Op de kloet’n kom’. Deze stichting voert zowel SchuldHulpMaatje Westerwolde als HIPHelpt Westerwolde uit. Het volledige bedrag wordt besteed aan het lokale werk van SchuldHulpMaatje.
De opbrengst van de actie blijkt niet alleen uit het geldbedrag. Naar aanleiding van de aandacht tijdens de feestweek hebben zich inmiddels nieuwe vrijwilligers aangemeld als SchuldHulpMaatje. Ook hebben inwoners die ondersteuning nodig hebben de organisatie weten te vinden. Daarnaast hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld voor HIPHelpt Westerwolde.
SchuldHulpMaatje Westerwolde biedt gratis en laagdrempelige ondersteuning aan inwoners die te maken hebben met geldzorgen, betalingsachterstanden of schulden. Ook mensen die moeite hebben om hun inkomsten en uitgaven op een rijtje te krijgen, kunnen er terecht. Een schuld is dus niet noodzakelijk om hulp te kunnen krijgen. De ondersteuning wordt geboden door getrainde vrijwilligers en is zonder oordeel.
Inwoners kunnen iedere vrijdagmorgen zonder afspraak binnenlopen bij gebouw De Wegwijzer aan de Eikenweg 2a in Vriescheloo. Daarnaast is er iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur aan de Dr. Bekenkampstraat 37 in Ter Apel.
HIPHelpt Westerwolde koppelt inwoners met een praktische hulpvraag aan vrijwilligers die bereid zijn een ander te helpen.
Stichting Op de kloet’n kom’ en SchuldHulpMaatje Westerwolde spreken hun dank uit aan het bestuur, de vrijwilligers, deelnemers en bezoekers van de Week der Besten. Volgens de organisaties laat de opbrengst zien dat de feestweek niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk iets heeft betekend voor Westerwolde.