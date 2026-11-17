Vandaag koud en kletsnat, morgen wisselvallig met buien en tussendoor zon

Dinsdag – De dinsdag is grijs en nat. Zowel vanochtend als vanmiddag is het in onze noordelijke streek zwaar bewolkt en valt er langdurig regen. Terwijl het in het zuiden van het land vandaag tot 14°C kan worden, blijft Oost-Groningen in de koude lucht achter met een middagtemperatuur van slechts een graad of 4°C. De wind komt eerst uit het oosten en draait vanmiddag naar het zuidoosten met een zwakke tot matige kracht van 2 tot 3 Bft. Vanavond neemt de intensieve regen geleidelijk af, al kan er in het oosten nog wel een enkele bui vallen bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar woensdag trekken er in ons oosten eerst nog enkele buien over, maar later in de nacht volgen vanuit het zuidwesten alweer nieuwe buien. Doordat de wind naar het zuidwesten draait en er zachtere lucht onze kant op komt, loopt de temperatuur gedurende de nacht op naar een minimum van rond de 8°C. De zuidwestenwind is matig, 3 tot 4 Bft.

Woensdag – Morgen, woensdag 18 november, houdt het wisselvallige herfstweer aan. De ochtend start bewolkt met verspreid over de regio enkele buien. Ook ’s middags trekken er nog buien over onze streek, waarbij een kleine kans op onweer bestaat. Gelukkig is er tussen de buien door morgenmiddag ook af en toe ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur komt uit op zo’n 11°C. Boven land staat er in het noorden opvallend weinig wind. Woensdagavond trekken er vooral over het midden en noorden opnieuw buien bij een rustige, zwakke wind in onze regio.

Tip van de redactie: : Vandaag is het buiten guur, koud en kletsnat, dus een uitstekende dag om binnen te blijven en daar klusjes te doen.