WESTERWOLDE – De Westerwolder Schriefwedstried gaat weer van start. Al 32 jaar biedt deze schrijfwedstrijd een podium aan verhalen en gedichten in het Gronings. Liefhebbers van de Grunneger toal krijgen ook dit jaar de kans hun eigen verhalen, herinneringen en gedichten met een breed publiek te delen.
Doe mee
Iedereen van 12 jaar en ouder mag meedoen. Vanaf vandaag kun je eigen gedichten en verhalen inzenden via www.westerwolde.nl/schriefwedstried. Je kunt tot vrijdag 15 januari 2027 maximaal twee stukken insturen. Het stuk kan een verhaal of een gedicht zijn. Schrijf de verhalen of gedichten in het Gronings en bedenk ze ook zelf. Op de website staat meer informatie. Daar vind je ook de spelregels en tips.
Prijzen en Priesoetlangen
De jury bestaat uit vijf personen en staat onder leiding van wethouder Cultuur, Giny Luth. De andere juryleden zijn Hielke de Roo, Wia Jager, Ellen Bakker, Bart Kruizinga en Wendy Wilts. De jury beoordeelt alle inzendingen anoniem. De namen van de deelnemers worden pas bekend nadat de winnaars zijn gekozen. De drie beste verhalen en gedichten winnen een prijs.
Alle inzendingen worden in een verzamelbundel gepubliceerd. De deelnemers krijgen deze bundel tijdens de prijsuitreiking. Deze is op zaterdagmiddag 6 maart 2027 in Buurthuis Harpel in Vlagtwedde.
Westerwolder Dieverdoatsiemoand
De Westerwolder Schriefwedstried is onderdeel van de Westerwolder Dieverdoatsiemoand. De hele maand maart staat in Westerwolde de ‘Grunneger toal en kultuur’ centraal in het kader van Meertmoand Streektoalmoand.
Bij de 31ste editie waren er 27 deelnemers, waarvan er 8 uit onze gemeente kwamen. Zij stuurden 19 gedichten en 19 verhalen in. De gemeente hoopt dit jaar weer minstens net zo veel prachtige inzendingen te krijgen. Doun joe weer mit?
Bron: Gemeente Westerwolde