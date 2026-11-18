WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 4
Alle deelnemers hebben de Lofoten bereikt. Ze hebben onderweg elanden, rendieren en vossen gezien. En…. waar ze voor gekomen zijn: het Noorderlicht! Dus missie geslaagd! Vandaag beginnen ze aan de terugreis en rijden ze naar Mo i Rana; weer een lange rit, deels langs de fjorden.