BLIJHAM – Op dinsdagavond 8 december wordt Blijham omgetoverd tot een sfeervol kerstdorp vol lichtjes, muziek, gezelligheid en winterse verrassingen.
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Blanckenborg organiseren verschillende maatschappelijke organisaties uit Blijham een bijzondere lichtjestocht voor jong en oud. Een feestelijke avond waarin ze samen het dorp letterlijk én figuurlijk in het licht zetten!
Wat kun je verwachten?
De lichtjestocht begint bij de parkeerplaatsen van ASVB. Van daaruit wandel je langs verschillende sfeervolle locaties, waar onderweg van alles te beleven valt.
- De Blanckenborg – Geniet van een kopje koffie, dans en muziek.
- Het park en de kerk – Wandel door een sprookjesachtig verlicht park en laat je verrassen door sfeervolle muziek.
- De Wiekslag – Geniet van bijzondere optredens door kinderen.
- De Koningsspil – Maak kennis met verschillende organisaties uit het dorp.
- Kovviehoes Veur Mekoar – Stap in de nostalgische kerstsfeer van Charles Dickens, met gezellige kraampjes en lekkernijen. Met medewerking van De Lichtboei.
- Onderweg – Ontdek een standje van de Bostuin en laat je verrassen door nog meer bijzondere ontmoetingen en activiteiten.
- ’t Scheuveltje – Sluit de wandeling gezellig af met een hapje en een drankje, verzorgd door Buitengewoon Blijham.
Samen maken we er een onvergetelijke avond van!
Een avond vol warmte, ontmoeting en verbondenheid. Voor jong en oud, voor inwoners van Blijham én iedereen die graag de kerstsfeer wil beleven.
- Dinsdag 8 december
- Start: parkeerplaatsen ASVB, Blijham
- Deelname is helemaal GRATIS!
- Aanmelden via de website van de Blanckenborg.
Trek je warme jas aan, neem familie, vrienden of buren mee en wandel samen met ons door een prachtig verlicht Blijham!
Bron: Gerda Huisman