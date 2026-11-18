WINSCHOTEN – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema kijkt met een dubbel gevoel terug op haar jaren in Oldambt, nu ze de overstap maakt naar het Zuid-Hollandse Nissewaard. In het radioprogramma Goud op Groningen1 vertelde ze openhartig over haar besluit, de geheimhouding en wat ze het meeste gaat missen aan Oost-Groningen.

Sikkema staat sinds januari 2019 aan het roer in Oldambt en heeft het daar naar eigen zeggen ontzettend naar haar zin. Toch besloot de 56-jarige bestuurder om te solliciteren toen de vacature in Nissewaard voorbijkwam. „Ik ben nu bijna acht jaar burgemeester en ik ben 56. Ik wilde nog niet vastzitten tot aan mijn pensioen”, legt ze uit. „Het werk van een burgemeester is nooit klaar, maar na acht jaar beginnen dingen zich ook te herhalen. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging.”

De afgelopen maanden moest ze haar sollicitatie strikt geheimhouden, iets wat haar zwaar viel. „Ik vond het verschrikkelijk om het geheim te houden, dat was heel lastig. Je hebt altijd een paar mensen die je in vertrouwen neemt. Het is niet leuk, maar het hoort erbij.”

Sinds maandagavond bekend werd dat ze is voorgedragen in Nissewaard, stromen de reacties binnen. „Mensen die ik spreek reageren óf blij óf geschrokken”, vertelt Sikkema nuchter. Ze ziet ook dat niet iedereen rouwig is om haar vertrek: „Op social media zijn er ook veel mensen blij dat ik wegga.”

Zelf neemt ze vooral de mooie en ingrijpende ontmoetingen met inwoners mee. „Ik heb veel ontroerende, maar ook ingewikkelde momenten meegemaakt. Kinderen die je een knuffel geven als je weggaat na het voorlezen op school, of ouderen die al meer dan zeventig jaar getrouwd zijn en blij zijn dat je langskomt.”

Hoewel Sikkema in Delfzijl werd geboren, voordat ze in 1995 naar Amsterdam verhuisde, merkte ze bij haar komst in 2019 dat Oldambt een eigen karakter heeft. „Ik heb wel het idee dat Oldambt anders is dan Delfzijl. Er is hier iets meer strijd, mensen zijn heel direct. En dat ga ik wel missen.”

Toch verwacht ze in haar nieuwe gemeente geen grote cultuurshock. Nissewaard, waar onder meer Spijkenisse onder valt, lijkt volgens haar op veel vlakken op Oldambt. „Ik denk dat de verschillen niet zo groot zijn. Ook daar heb je die directheid en spelen dezelfde vraagstukken.”

Pas in februari 2027 wordt Sikkema in Zuid-Holland geïnstalleerd. Tot die tijd zit ze zeker niet stil. „Mijn agenda zit de komende twee maanden nog helemaal vol in Oldambt. Daarnaast ga ik alvast kennismaken met de nieuwe gemeenteraad in Nissewaard.” Over welke muziekplaat ze straks in de verhuiswagen meeneemt naar Zuid-Holland, moet ze nog even goed nadenken.