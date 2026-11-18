GRONINGEN – Voor veel Groningers is een donkere sterrenhemel nog vanzelfsprekend. Duisternis is een van de bijzondere kwaliteiten van Groningen. Een donkere nacht draagt bij aan de gezondheid van mensen, geeft ruimte aan planten en dieren die afhankelijk zijn van duisternis en versterkt de beleving van rust en natuur. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid kunstlicht toe en staat de natuurlijke donkerte steeds meer onder druk.
Daarom staat op 18 november tijdens Darkness Matters, een bijeenkomst over het belang van donkerte en het terugdringen van lichtvervuiling, de toekomst van de nacht in Groningen centraal. Bestuurders, onderzoekers, gemeenten, natuurorganisaties en andere betrokkenen gaan met elkaar in gesprek over hoe donkerte beter beschermd kan worden en welke stappen daarvoor nodig zijn.
Films over de waarde van duisternis
De middag begint met twee films die laten zien hoe belangrijk duisternis is voor mens en natuur.
De Zweedse documentairemaker Costanza Julia Bani presenteert Darkness Matters, een film over de betekenis van duisternis voor mens, natuur en samenleving. Aansluitend vertonen de Groningse filmmaker Anice Hut en de Franse filmmaker Andres Fouché de film Nightlife. Deze film laat het nachtelijke Groningen zien vanuit het perspectief van dieren.
Na afloop gaan de filmmakers met elkaar en het publiek in gesprek over hun werk en over de betekenis van de nacht.
Naar de donkerste provincie van Nederland
Tijdens een panelgesprek staat de vraag centraal wat ervoor nodig is om Groningen de donkerste provincie van Nederland te maken.
Onder leiding van de Natuur en Milieufederatie Groningen gaan onder anderen gedeputeerde provincie Groningen en Nachtwachter Nadja Siersema-Orsel, Klaas Laansma, Wouter Pot en onderzoeker Nynke Visser met elkaar in gesprek. Zij delen praktijkervaringen, gemeentelijke ambities en wetenschappelijke inzichten over het beschermen van donkerte en het terugdringen van lichtvervuiling.
Ook komt de samenwerking tussen provincie, gemeenten en andere organisaties aan bod. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van een gezamenlijke duisternisakkoord voor donkerte.
Met Darkness Matters vragen de betrokken partijen aandacht voor het belang van duisternis en de rol die deze speelt in een gezonde leefomgeving, een rijke natuur en het karakteristieke Groningse landschap.
Bron: Provincie Groningen