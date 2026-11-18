GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.
Deze week is John van Meekeren te gast. Hij is mediator en weet wat er omgaat in de wereld van de vastgelopen relaties. In de gezondheidszorg en het onderwijs deed hij veel bestuurlijke ervaringen op, die hij dagelijks inzet om mensen en verenigingen vooruit te helpen.
Wil je meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur
Muziekkeuze : Aretha Franklin, Boudewijn de Groot en nog veel meer.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal