PEKELA – De gemeenteraad van Pekela heeft het voorkeursrecht op de Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela en de Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela vandaag definitief gemaakt. Met dit besluit krijgt de gemeente het eerste recht van koop zodra de eigenaar besluit de rijksmonumenten van de hand te doen.
Eerder vestigde het college van burgemeester en wethouders al een voorlopig voorkeursrecht op beide rooms-katholieke kerkgebouwen, nadat er signalen waren opgevangen dat een makelaar met de parochie in gesprek was over mogelijke aankoop. Door de bekrachtiging door de gemeenteraad is de maatregel nu definitief.
Het besluit kon niet op unanieme steun rekenen in de raad. De fractie van Samen voor Pekela stemde tegen het voorstel. Volgens de partij heeft het college bij het vestigen van het voorlopige voorkeursrecht niet de juiste procedures gevolgd. Eerder stelde de fractie hier al schriftelijke vragen over, waarin onder meer opheldering werd gevraagd over het moment waarop de gemeenteraad bij het proces werd betrokken.
Het voorkeursrecht verplicht de eigenaar om de gebouwen bij een voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Pas wanneer de gemeente en de eigenaar niet tot overeenstemming komen, mogen de kerken op de vrije markt aan andere partijen worden verkocht.
De aanstaande verkoop van de Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela was al langer bekend. Door het teruglopende aantal parochianen werd het gebouw beschikbaar gesteld voor verkoop. Omdat het vinden van een passende nieuwe functie voor het rijksmonument een complexe opgave is, wil het college een gespecialiseerd bureau inschakelen om een toekomstplan op te stellen.
Voor de Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela speelt naast erfgoedbehoud ook de ruimtelijke ontwikkeling van de directe omgeving een grote rol. Het kerkgebouw grenst aan gronden waar de gemeente plannen heeft voor woningbouw. De gemeente ziet kansen om de invulling van het kerkterrein en de woningbouw te koppelen aan het in ere herstellen van de aangrenzende voormalige houtzagerij Nooit-Gedacht.