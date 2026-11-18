SELLINGEN – De gemeenteraad van Westerwolde spreekt vanavond over de toekomst van het gemeentehuis in Sellingen. Het college van B&W vraagt de raad een voorkeur uit te spreken voor grootschalige vernieuwbouw met een geraamd prijskaartje van 22,5 miljoen euro, en daarvoor alvast een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro vrij te maken. De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen op Groningen1.

Het huidige gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Sellingen bestaat uit vier verschillende bouwdelen uit 1890 tot 1992. Volgens het college voldoet het pand niet meer aan de minimale eisen voor een gezonde en veilige werkomgeving op het gebied van luchtkwaliteit, temperatuur, licht, geluid en toegankelijkheid voor mindervaliden. Daarom stelt het college voor om, op het karakteristieke voorste gedeelte na, het gehele gebouw te slopen en op dezelfde plek een nieuw onderkomen te bouwen. Inclusief 3 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode komt de totale investering naar schatting uit op 22,5 miljoen euro.

Volgens B&W is alleen het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud geen optie. Dat zou de komende tien jaar alsnog 4,5 miljoen euro kosten, zonder dat de klimaat- en ruimteproblemen worden opgelost. Sinds de gemeentelijke herindeling en de sluiting van het gemeentehuis in Wedde is de ambtelijke organisatie met zo’n 70 fte gegroeid. In het nieuwe plan wordt uitgegaan van 164 werkplekken, tegenover 116 nu. Daarbij is volgens het college al rekening gehouden met hybride werken en flexplekken; ambtenaren zouden nu soms noodgedwongen thuiswerken omdat er een tekort is aan geschikte werk- en overlegruimtes.

Met een eventuele instemming vanavond zit de gemeente nog niet definitief vast aan het totaalbedrag van 22,5 miljoen euro. Het voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro is bedoeld om een architect te selecteren, een voorlopig ontwerp te maken, verkeers- en parkeeronderzoek te doen en mogelijke subsidies (zoals uit Nij Begun en DUMAVA) in kaart te brengen. Pas in 2028 neemt de raad het definitieve investeringsbesluit. Als het project dan alsnog wordt afgeblazen, komen de gemaakte voorbereidingskosten voor rekening van de gemeentelijke middelen.

Ook vanuit de huidige raadsfracties leven er voorafgaand aan het debat nog de nodige vragen. Zo vroegen PRO Westerwolde en Samen voor Westerwolde het college al naar het ontbreken van een second opinion op de bouwkosten, de stapeling van grote investeringen in de gemeente (zoals bruggen, scholen en de Nedersaksenlijn) en de inwonerparticipatie, die pas direct na het besluit van vanavond op gang komt.

Kritiek

Ook buiten de raadszaal klinkt intussen kritiek op de plannen. De lokale afdeling van de VVD, die sinds de verkiezingen van maart geen zetel meer heeft in de raad, startte vorige week een petitie om een veel sobere verbouwing af te dwingen. Volgens VVD-voorman en oud-raadslid Klaas Buigel zijn de plannen buiten proportie. „22,5 miljoen is ontzettend veel geld. Het is nu aan de gemeenteraad om aan het college mee te geven wat een sobere variant gaat kosten,” stelt Buigel tegenover Groningen1. „Nu is dat 3000 euro per inwoner van Westerwolde. Ik vind het niet wenselijk dat de inwoners daarvoor moeten opdraaien.”

Buigel zet bovendien vraagtekens bij de uitbreiding van het aantal werkplekken. Volgens hem ligt de oplossing in een betere bezetting gedurende de week. „De noodzaak is nu om beter aan de slag te gaan met het efficiënt inzetten van de ambtenaren. Het is van de zotte dat de ambtenaren er vooral op de dinsdag en de donderdag zijn, en dat het gebouw op de maandag en de woensdag uitgestorven is.” Daarnaast vindt hij dat inwoners te laat worden betrokken: „De petitie is begonnen omdat de meeste inwoners niet weten dat deze grote verbouwing eraan komt. Vanavond gaat het al over het voorbereidingskrediet.”

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