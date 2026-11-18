OLDAMBT – Iedere ondernemer kan financiële zorgen krijgen. Oplopende belastingschulden, betalingsachterstanden of tegenvallende bedrijfsresultaten zorgen vaak voor stress en onzekerheid. Daarom biedt de gemeente Oldambt samen met financieel adviesbureau 2 Solve it gratis ondersteuning aan ondernemers die financiële problemen ervaren of deze willen voorkomen.
Laagdrempelige aanpak
Sinds de start van de samenwerking hebben al meer dan 30 ondernemers gebruik gemaakt van deze dienstverlening. De ervaringen laten zien dat veel ondernemers baat hebben bij een laagdrempelige aanpak, waarbij persoonlijke aandacht, praktische ondersteuning en maatwerk centraal staan. De hulp is bedoeld voor zowel startende als ervaren ondernemers. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt samen met de ondernemer de situatie in kaart gebracht en wordt bekeken welke ondersteuning nodig is. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt de ondernemer begeleid naar een passende oplossing.
Ondersteuning
Ondernemers kunnen onder meer ondersteuning ontvangen bij:
• het krijgen van overzicht in de zakelijke en privéfinanciën,
• het op orde brengen van de (achterstallige) administratie,
• het opstellen van betalingsregelingen,
• het aanpakken van schulden en betalingsachterstanden,
• budgetcoaching en het verbeteren van financiële vaardigheden,
• bedrijfsvoering en ondernemerschap,
• een verantwoorde bedrijfsbeëindiging wanneer voortzetting niet langer haalbaar is.
Op tijd in actie
Uit de praktijk blijkt dat ondernemers vaak te lang wachten met het zoeken van hulp. Schaamte, trots of de hoop dat problemen vanzelf verdwijnen zorgen ervoor dat financiële zorgen onnodig groter worden. Juist daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Hoe eerder een ondernemer ondersteuning zoekt, hoe groter de kans op een duurzame oplossing.
“Veel ondernemers denken dat zij hun problemen alleen moeten oplossen”, vertelt Theo van der Wal, projectleider Schuldhulpverlening voor ondernemers. “Dat is niet zo. Samen met de gemeente bieden wij gratis ondersteuning aan ondernemers die tijdelijk zijn vastgelopen. Wij helpen hen om weer grip te krijgen op hun financiën, rust te creëren en perspectief te ontwikkelen voor de toekomst.”
Vrijblijvend gesprek
Ondernemers uit de gemeente Oldambt die zich zorgen maken over schulden, betalingsachterstanden, hun administratie of de toekomst van hun bedrijf kunnen zich aanmelden voor een vrijblijvend gesprek. De ondersteuning is gratis voor de ondernemer en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Oldambt en 2 Solve it.
Kijk voor meer informatie op de website van www.2solveit.nl of neem contact op met Theo van der Wal via t.vanderwal@2solveit.nl / 06-50809990.
Bron: Gemeente Oldambt