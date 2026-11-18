VLAGTWEDDE – In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 november is er ingebroken in de brandweerkazerne aan de Wedderstraat in Vlagtwedde. Het is de tweede keer in korte tijd dat een brandweerpost in de gemeente Westerwolde is beroofd.
De politie is woensdagochtend een onderzoek gestart naar de inbraak en het veiligstellen van sporen. Een glazenzetter heeft een raam in het rolluik met houten platen gedicht. Wat er precies is buitgemaakt, is op dit moment nog niet bekendgemaakt. De brandweer wil hangende het onderzoek niets zeggen over wat er is gestolen uit de kazerne.
De inbraak in Vlagtwedde staat niet op zichzelf. In september bevestigde het college van B&W van Westerwolde na raadsvragen dat er in december 2025 ook al is ingebroken in de brandweerkazerne in Bellingwolde. Daarnaast waren er rond de posten in de gemeente vaker verdachte situaties gemeld.
Ook in de rest van de provincie Groningen, onder meer in Ten Boer en Haren en elders in het land zijn brandweerkazernes de laatste tijd regelmatig het doelwit van criminelen. Dieven hebben het daarbij vrijwel altijd gemunt op kostbaar hydraulisch en elektrisch redgereedschap, dat door de brandweer wordt gebruikt om slachtoffers uit beknelde situaties te bevrijden.