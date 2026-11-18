MIDWOLDA – De gemeente Oldambt organiseert samen met Projectbureau Blauwestad een inloopavond over plannen voor woningbouw, horeca en recreatie in de omgeving van het strand en de jachthaven van Midwolda. De avond vindt plaats op dinsdag 1 december tussen 19.00 en 21.00 uur in De Verbinding, Hoofdweg 167 in Midwolda. Er is geen algemene presentatie; bezoekers kunnen binnenlopen op het moment dat hen uitkomt.
Aantrekkelijk dorp
Bij het strand en de jachthaven in Midwolda komt ruimte voor nieuwe woningen, horeca en verbetering van de recreatieve voorzieningen. Dat moet ervoor zorgen dat Midwolda ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp blijft om te wonen en te verblijven.
In gesprek
De gemeente en Projectbureau Blauwestad zijn benieuwd wat de bewoners van de plannen vinden en gaan graag met hen in gesprek. Bezoekers van de inloopavond krijgen de plannen te zien en horen meer over de planning. Ook kunnen ze laten weten wat ze van de plannen vinden en waar de initiatiefnemers volgens hen rekening mee moeten houden. Medewerkers van de gemeente en Projectbureau Blauwestad zijn aanwezig om uitleg te geven en met bewoners in gesprek te gaan.
Laat je mening horen
“We horen graag van onze inwoners wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Midwolda”, geeft wethouder Gert Engelkens aan. “Dus ik zou zeggen: laat vooral je mening horen!”
Bron: Gemeente Oldambt