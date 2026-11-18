Vandaag in het noorden overwegend droog met zon, morgen bewolkt en regen

Woensdag – De woensdagochtend start met veel bewolking en af-en-toe een bui. Waar de meeste buien vandaag bestemd zijn voor de zuidelijke helft van het land, zijn de vooruitzichten voor onze regio een stuk gunstiger. Vanmiddag blijft het in het noorden overwegend droog en laat de zon zich tussendoor af en toe zien. Met een matige tot vrij krachtige westenwind van 4 tot 5 Bft, die in de loop van de middag geleidelijk wat afneemt, loopt de temperatuur in Oost-Groningen op naar 11°C. Vanavond trekken de meeste buien over het zuiden, midden en noordwesten, waardoor het bij ons vrijwel droog blijft bij een matige zuidwestenwind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar donderdag kan er in onze regio lokaal een enkele bui vallen, al zijn er ook langere droge perioden. Doordat de wind landinwaarts vrijwel wegvalt, koelt het in het noordoosten flink af naar een frisse minimumtemperatuur van rond de 4°C.

Donderdag – Morgen, donderdag 19 november, slaat het weerbeeld weer om naar grijs en regenachtig. De ochtend start nog droog, maar vanuit het zuiden trekt een regengebied geleidelijk richting de noordelijke helft van het land. Ook ’s middags overheerst in onze regio de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. De temperatuur blijft in het noorden wat achter bij de rest van het land met een maximum van rond de 8°C. Er waait eerst een zwakke tot matige oostenwind, die in de middag draait naar het noordoosten met 3 tot 4 Bft. Pas morgenavond wordt het in onze streek weer vrijwel droog bij een zwakke tot matige noordenwind.

Tip van de redactie: : Maak vandaag vooral gebruik van de droge middaguren en zonnige momenten voor een frisse wandeling.