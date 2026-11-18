DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Weener

Bij een ongeval op de Vellager Straße in Weener zijn vanmorgen om kwart voor tien drie personen gewond geraakt. Een 29 jarige bestuurster van een Skoda verloor door onbekende oorzaak de controle over haar voertuig. De wagen botste tegen een vangrail en sloeg vervolgens over de kop. De auto kwam liggend op het dak tot stilstand. De bestuurster en twee kinderen, die bij haar in de auto zaten, raakten gewond. Ze zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De auto was total loss en moest worden afgesleept.

Papenburg

In het kader van een uitgebreid onderzoek naar een poging tot moord op 13 september in Neulehe en andere ernstige misdrijven, heeft de politie vanmorgen meerdere huiszoekingsbevelen uitgevoerd. De acties waren gericht tegen in totaal 13 verdachten in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Er werden huiszoekingen verricht in Papenburg, Aschendorf en Leer. De huiszoekingen volgden op intensief onderzoek in nauwe samenwerking tussen het politiebureau van Papenburg en het Openbaar Ministerie Osnabrück.

Het onderzoek richt zich op een groep personen uit wier kring, volgens de huidige bevindingen, herhaaldelijk, soms ernstig, gewelddadige confrontaties hebben plaatsgevonden. De procedure omvat onder meer vermoedelijke poging tot moord, verstoring van de openbare orde, bedreiging en zware mishandeling. Tijdens een van de confrontaties zou een van de deelnemers een andere persoon meerdere keren met een mes hebben gestoken. In verband met verdere geweldplegingen zouden onder andere kapmessen, messen, alarmpistolen, wapenstokken en boksbeugels zijn gebruikt.

Het doel van de huiszoekingen van vandaag was dan ook primair het opsporen en in beslag nemen van mogelijke wapens die bij de misdrijven zijn gebruikt, evenals andere voor het onderzoek relevante voorwerpen. Diverse wapens en andere bewijsstukken werden gevonden. Talrijke politieagenten, waaronder leden van gespecialiseerde eenheden, waren bij de operatie betrokken.

Met de acties van vandaag geven de politie en het openbaar ministerie een duidelijk signaal af tegen het herhaaldelijk gebruik van geweld. Gewelddadige confrontaties, met name die waarbij gevaarlijke wapens betrokken zijn, zullen streng worden vervolgd. Het doel van het onderzoek is om de gepleegde misdrijven volledig op te helderen, de betrokkenen te identificeren en verdere geweldplegingen te voorkomen.

“Ernstige misdrijven in de openbare ruimte hebben een enorme impact op het gevoel van veiligheid van burgers. Daarom was de politieactie van vandaag door de politie van Emsland en het Openbaar Ministerie van Osnabrück cruciaal voor het herstel van het gevoel van veiligheid voor de mensen in de regio en de betrokkenen. Hoewel we de verdere gang van zaken moeten afwachten, tonen onze succesvolle onderzoeken aan dat intensief en professioneel politiewerk zoals wij hier hebben laten zien, deze ontwikkelingen kan tegengaan. Geweldsdelicten zijn een ernstig probleem en steeds vaker zijn er jonge verdachten bij betrokken. De rechtsstaat moet hier een krachtig standpunt innemen,” aldus Friedo de Vries, hoofd van de politie van Osnabrück.

“Het jeugdstrafrecht kenmerkt zich door het principe van rehabilitatie. Des te alarmerender is dan ook de duidelijke neiging tot geweld die de jonge verdachten vertonen,” aldus hoofdofficier van justitie dr. Alexander Retemeyer.

Het politieonderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie van Osnabrück, is nog gaande. Nadere details over de resultaten van de zoekopdrachten kunnen op dit moment niet openbaar worden gemaakt.