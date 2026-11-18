WEDDE – Leerlingen van KC De Vlonder uit Wedde en KC De Driesprong uit Vriescheloo hebben gisteren en vandaag samen 1.800 bomen geplant aan de Kielhuppen in Wedde. Het gaat om verschillende inheemse boomsoorten.
Vandaag is het landelijke plantseizoen officieel van start gegaan. Dit jaar staat de landelijke campagne in het teken van het thema Tijdreizen met bomen.
Wethouder Giny Luth was vanmorgen bij de plantwerkzaamheden aanwezig. Samen met een aantal leerlingen van KC De Vlonder zette zij een beuk in de grond. De kinderen gingen vervolgens verder met het planten van de overige bomen. Na afloop konden ze zich opwarmen met een beker warme chocolademelk.
Met de actie leveren de leerlingen een bijdrage aan een groenere leefomgeving. Daarnaast maken ze op een praktische manier kennis met het belang van bomen en bossen voor mens, dier en natuur.
Nederland bestaat momenteel voor ongeveer elf procent uit bos. Het streven is om dat aandeel in 2030 te hebben uitgebreid naar 12,5 procent. Het planten van bomen door basisschoolleerlingen tijdens de Boomfeestdag draagt bij aan deze ambitie. Door kinderen zelf te laten ervaren wat bomen betekenen voor de aarde, wordt ook gehoopt dat zij zich later blijven inzetten voor het behoud en de uitbreiding van bossen.
Het landelijke plantseizoen loopt vanaf vandaag tot en met woensdag 17 maart 2027. In die periode worden op verschillende plaatsen in Nederland nieuwe bomen en struiken geplant.
Foto’s: Jan Glazenburg