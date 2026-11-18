STADSKANAAL – Vier leerlingen uit Havo 5 van Ubbo Emmius Stationslaan hebben namens de Ubbo Business School een cheque van maar liefst € 7.500 ontvangen vanuit het Rabo Coöperatief Dividend, binnen het initiatief Jonge Pioniers van Rabobank. Met deze financiële bijdrage krijgen de leerlingen de kans om hun plannen werkelijkheid te maken: het organiseren van een eigen College Tour.
Op dinsdag 17 november reisden de leerlingen af naar Groningen voor de feestelijke uitreiking van de cheque. Tijdens deze bijeenkomst kregen zij de gelegenheid om hun plannen voor de College Tour te presenteren aan de hand van een pitch. Hun inzending werd beloond met een bijdrage van € 7.500.
De opdracht om een College Tour te organiseren kwam voort uit Ubbo Business School. Binnen Ubbo Business School krijgen leerlingen de ruimte om zichzelf op hun eigen manier te ontwikkelen. Door middel van ondernemend leren gaan zij zelf aan de slag met ideeën, uitdagingen en projecten uit de praktijk. Zo leren ze niet alleen plannen maken, maar ook samenwerken, initiatief nemen en hun ideeën daadwerkelijk realiseren.
Met de bijdrage van Rabobank kunnen de leerlingen hun plannen verder uitwerken en toewerken naar een College Tour. De College Tour vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2027 in Theater Geert Teis in Stadskanaal.
Dankzij de steun van Rabobank krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen initiatief om te zetten in een concreet evenement en daarmee ook anderen te inspireren.
Bron: Stichting Scholengroep Trivium