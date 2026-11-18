ONSTWEDDE – Op zaterdag 12 december organiseert Manege De Driesporen opnieuw haar sfeervolle Lichtjesparade tijdens de Winterfair. Ruiters, menners, paarden en pony’s zullen die avond het dorp verlichten met een kleurrijke stoet vol lichtjes.
De lichtjesparade is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie. Deelnemers worden uitgenodigd om zichzelf, hun paard of pony en eventueel hun menwagen zo creatief mogelijk te versieren met verlichting. Samen maken zij een gezellige rit door het dorp en zorgen daarmee voor een bijzonder winters schouwspel voor toeschouwers langs de route.
Na afloop worden de deelnemers op de manege ontvangen met een beker warme chocolademelk en iets lekkers om na te genieten van de avond.
De tocht start om 19.00 uur vanaf Manege De Driesporen. Deelname staat open voor zowel ruiters als menners.
De organisatie benadrukt dat veiligheid voorop staat. Het dragen van een cap is verplicht en deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de aangebrachte verlichting veilig is voor zowel ruiter als paard. Deelname aan de lichtjesparade is geheel op eigen risico.
Aanmelden
Wie wil deelnemen aan de Lichtjesparade kan zich aanmelden via: activiteiten@dedriesporen.nl
Manege De Driesporen hoopt ook dit jaar weer op een grote opkomst en een prachtige, sfeervolle optocht die jong en oud in winterse sferen brengt.
Bron: Dorien Smith