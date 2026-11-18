MUSSELKANAAL – Al jarenlang bestaat in Musselkanaal de behoefte aan een nieuw dorpshuis. Tijdens de begrotingsvergadering van 9 november heeft Lokaal Betrokken opnieuw aandacht gevraagd voor dit belangrijke initiatief.
Inwoners en Dorpsbelangen zetten zich al langere tijd in voor een nieuwe ontmoetingsplek. Een plek waar verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners samen kunnen komen.
Lokaal Betrokken vindt het belangrijk dat juist deze initiatiefnemers nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige voorziening. Daarnaast is er een praktisch probleem dat niet kan wachten op een definitieve voorziening. Verenigingen en maatschappelijke activiteiten hebben nú ruimte nodig. Het Parochiehuis valt als structurele mogelijkheid weg en een nieuw dorpshuis is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
Daarom heeft Lokaal Betrokken tijdens de begrotingsvergadering aandacht gevraagd voor een tijdelijke oplossing. Lokaal Betrokken heeft het college gevraagd om:
- Het directe overleg met de initiatiefnemers voort te zetten en hen actief te betrekken bij de verdere plannen.
- Samen met betrokken partijen actief te zoeken naar een geschikte tijdelijke huisvestingsoplossing en de gemeenteraad over de voortgang te informeren.
Omdat het college heeft aangegeven dat er inmiddels contacten lopen, heeft Lokaal Betrokken ervoor gekozen geen motie in te dienen. Dat betekent niet dat het onderwerp voor hen is afgerond.
Ze blijven de ontwikkelingen volgen en vinden het belangrijk dat de betrokken verenigingen en initiatiefnemers weten waar zij aan toe zijn.
Een leefbaar dorp heeft plekken nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen straks, maar ook nu.
Bron: Lokaal Betrokken