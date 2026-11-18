STADSKANAAL – Dit najaar heeft Bibliotheek Stadskanaal een nieuwe telescoop om te lenen.
De bibliotheek in Stadskanaal krijgt vanaf eind november een ‘smart telescope’ in de uitleen. De Seestar S30 wordt bestuurd via een app op je eigen telefoon of tablet. Weet zelf de weg aan de hemel te vinden en maakt prachtige foto’s van de sterrenhemel.
De uitleen is alleen voor volwassen leden van de bibliotheek en deelname aan deze mini-cursus is verplicht. Deze mini-cursus is op donderdag 26 november 19.00 uur in de Bibliotheek Stadskanaal. Bij helder weer gaan we de telescoop ook even demonstreren. Er is een beperkt aantal plekken voor de mini-cursus, aanmelden kan in de Bibliotheek of via de website.
Bij voldoende belangstelling is er in het voorjaar een nieuwe cursus.
Bron: Valerie Kruijer