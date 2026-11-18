NIEUWE PEKELA – Op dinsdag 24 november opent het Pekelder Proatcafé het seizoen met een lezing in de Kiepe over Royal Avebe, onder de titel: ‘We halen eruit, wat erin zit.’ De presentatie is in handen van Peter Feiken.
Hij zal u meenemen naar de historie van het bedrijf, maar ook het heden en de toekomst van Avebe komen ruimschoots aan de orde. Het belooft een kijkje te worden in de fascinerende wereld van de producten uit de aardappel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open: 19.00 uur
Plaats: De Kiepe in Nieuwe Pekela
Muziek: Bob Heidema
Bron: Bram Wiekens