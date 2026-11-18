PEKELA, VEENDAM, MIDDEN-GRONINGEN – Tijdens een grootschalige dynamische verkeerscontrole heeft de politie maandag 16 november in zeseneenhalf uur tijd ruim vijftig processen-verbaal uitgeschreven. De controles vonden plaats in Midden-Groningen, Veendam en de Pekela’s.
Politie basisteam Midden-Groningen voerde de actie samen met Team Verkeer uit. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. Op verschillende locaties waar regelmatig verkeersoverlast wordt ervaren, werd onder meer gebruikgemaakt van een lasergun.
De politie constateerde verschillende verkeersovertredingen. Zo werden elf bestuurders betrapt op het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Zeven automobilisten droegen geen autogordel en acht bestuurders reden 20 tot 37 kilometer per uur te hard (na correctie). Daarnaast werden twee personen betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs.
Bij één van deze bestuurders was dat bepaald niet de eerste keer. Hij bleek al voor de dertiende keer zonder geldig rijbewijs achter het stuur te zitten. Bovendien reed hij in een zogenoemd spookvoertuig: de auto stond niet op naam en was niet verzekerd. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt en het voertuig in beslag genomen.
Ook werd tijdens de controle een melding gedaan bij het CBR. Op grond van artikel 130 van de Wegenverkeerswet twijfelde de politie aan de rijgeschiktheid van een bestuurder.
Een andere automobilist werd aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf had openstaan. Hij moet deze straf direct uitzitten.
Hulp bij reanimatie
Tijdens de verkeerscontrole werden politieagenten ook ingezet bij een reanimatie. Spoedmeldingen krijgen altijd voorrang, ook wanneer agenten bezig zijn met een verkeerscontrole.