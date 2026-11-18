GRONINGEN – Tijdens de Jonge Pioniersbijeenkomst op 17 november bruiste het van de ideeën. Jonge Pioniers vol ambitie lieten zien wat er mogelijk is als zij de ruimte krijgen om hun plannen waar te maken. Rabobank ondersteunde projecten voor en/of door Drentse en Groningse jongeren met cheques ter waarde van in totaal €150.000. Met de bijdragen kunnen Jonge Pioniers onder meer een collegetour organiseren, jonge muzikanten werven, deelnemen aan wereldkampioenschappen, een Spaarlab opzetten en een 3×3-basketbalveld aanleggen.
De Jonge Pioniers presenteerden hun projecten, wisselden ervaringen uit en legden hun hulpvragen voor. Gastsprekers van Jonge Honden, MDT en Groningen Home of Talent dachten mee en gaven tips. Samen met influencer en jongereninspirator Tom Klooster zorgden zij voor inspiratie. Ook jonge medewerkers en ledenraadsleden waren aanwezig.
Naast financiële steun bood de bijeenkomst ruimte voor nieuwe contacten en persoonlijke ontwikkeling. Voor veel jongeren was het spannend om hun project te presenteren. Ze waren zenuwachtig, maar vonden het ook leerzaam. “Mijn telefoon staat vol met tips en nieuwe contacten,” vertelde deelnemer Nick Martijn van het Ubbo Emmius College uit Stadskanaal. “Ik heb geleerd hoe belangrijk netwerken is en hoeveel deuren dat kan openen.”
Dansteam X.I. uit het Westerkwartier blikte terug op de unieke deelname aan een wereldkampioenschap, die dankzij een bijdrage mogelijk was. “Het heeft ons veel meer gebracht dan deelname aan het WK,” vertelden de teamleden. “We zijn zelfverzekerder en zelfstandiger geworden, hebben geleerd om samen doelen te bereiken en weten nu beter hoe we onze zenuwen onder controle kunnen houden. Dat nemen we de rest van ons leven mee.”
Tom Klooster riep de jongeren op zelf kansen te creëren. “Blijf dicht bij jezelf en houd je eigen dromen als doel voor ogen,” was zijn boodschap. “Als je ergens in gelooft en ervoor blijft gaan, dan ontstaan er kansen. Uiteindelijk ben jij degene die het verschil kan maken. Ik droomde van een rol in een vol voetbalstadion. En als presentator stond ik in mei van dit jaar in een vol Camp Nou bij de kampioenswedstrijd van FC Barcelona.”
Met Jonge Pioniers helpt Rabobank jongeren hun ambities waar te maken. Martin Eising, lokaal directeur en kartrekker van het project: “Dromen beginnen met een eerste stap. Bij de Jonge Pioniers ontdekken jongeren dat zij die stap zelf kunnen zetten. Met een financiële bijdrage en ons netwerk helpen we ze op weg, maar wat daarna gebeurt is veel belangrijker.”
Meer weten over Jonge Pioniers? Kijk op Instagram. De volgende bijeenkomst is op 22 april 2027, aanvragen hier voor kunnen tot 1 april worden aangeleverd.
Bron: Rabobank Groninger Land