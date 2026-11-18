STADSKANAAL – ok dit jaar opent Stichting Sintstee weer een cadeauwinkel in Stadskanaal. Ouders en
verzorgers kunnen hier gratis cadeaus uitzoeken voor hun kinderen. Zo wil Sintstee ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een fijne pakjesavond kunnen vieren.
Dankzij de vele donaties is er weer volop speelgoed, boeken, puzzels en spelletjes beschikbaar. Spullen waar thuis niet meer mee wordt gespeeld, krijgen zo een mooie nieuwe bestemming en maken ergens anders een kind blij.
Zelf cadeaus uitzoeken
De cadeauwinkel is dit jaar weer te vinden in het TDC (Wedeka) aan de Electronicaweg 5 in Stadskanaal. Dit is de locatie waar Sintstee twee jaar geleden ook begon. Ouders en verzorgers kunnen rustig rondkijken en zelf cadeaus uitzoeken. De cadeaus worden mooi ingepakt, zodat ze meteen mee naar huis kunnen. Voorzitter Gertjan Kamst: “Het is mooi om te zien hoeveel mensen speelgoed en andere spullen doneren. Ook de vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in. Dankzij al die betrokkenheid
kunnen meer kinderen een fijne pakjesavond hebben. Daar doen we het voor!”
Openingstijden cadeauwinkel
De winkel is geopend op:
- Vrijdag 27 november: 09.30 tot 11.30 uur
- Maandag 30 november: 18.30 tot 20.30 uur
- Dinsdag 1 december: 18.30 tot 20.30 uur
Aanmelden is niet nodig. Iedereen die wat extra hulp kan gebruiken om Sinterklaas te vieren, is van harte welkom. Bezoekers kunnen gewoon binnenlopen.
Speelgoed inleveren kan nog tot 23 november
Wie thuis nog goed bruikbaar speelgoed, boeken, puzzels of spelletjes heeft, kan deze nog inleveren bij Kinderopvang Mamasthee (Oosterstraat 11, Stadskanaal). Inleveren kan tot en met 23 november.
Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Sintstee
Bron: Anne Prins