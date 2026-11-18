JIPSINGHUIZEN – Op woensdag 18 november hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt hotel “de Waalehof “ in Jipsinghuizen als startpunt gekozen.
Daar stond vanaf 8.45 uur de koffie met cake/koek klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden. Ook deze ochtend waren alle drie afstanden helemaal volgeboekt. Regel is dat er per afstand maximaal 20 wandelaars per groep deel mogen nemen. Prachtig dat er nog steeds zoveel animo is voor deze wandelingen. En een compliment voor de coaches.
De groep van 10 km vertrok om 9.15 uur en ging richting Heidenslegerweg waar ze langs het monument van kunstenaar Eddy Roos kwamen. Die heeft dit monument in 1989 ter nagedachtenis aan de werkkampen die in deze omgeving hebben gestaan gemaakt. Denk hierbij aan de hel van Jipsinghuizen. Het monument bestaat uit een zwevend figuur met boven hem een vliegend figuur die een zonneschijf draagt. Het vliegende figuur is een metafoor voor troost en de zonneschijf stelt de ondergaande zon voor.
De wandeling ging verder langs “de Breiskamp “. Dit stuk land maakt nu deel uit van het begrazingsproject Breedwisch. Rond 26 september 1665, tijdens de eerste Munsterse oorlog, hadden de Munsterse troepen, groot 1800 man, op dit stuk grond hun kampement opgeslagen. Ze waanden zich hier volkomen veilig, niet wetende dat aan de overkant, van wat nu de Jipsingboertangerstraat is, een afdeling van de Staatse troepen zich in een stuk bos, het zogeheten Brakbos, ophield en hun schitterend in het vizier had. Op 26 september heeft deze afdeling, groot 104 man, onder leiding van luitenant Willem Nierop, de Munstersen volledig in de pan gehakt. 300 man van de Munstersen zijn hierbij gesneuveld dan wel tijdens hun vlucht verdronken in de Ruiten Aa. Nierop en zijn mannen hebben vervolgens de brug, die door de Munstersen in het moeras was aangelegd, in brand gestoken dan wel verwoest. Om Groningen te bereiken moesten de Munstersen daarop een grote omweg maken en dat gaf Groningen de tijd om zich voor te bereiden. En dat is dus gelukt.
De wandeling ging vervolgens richting Rijsdam. Rijsdam ontleend zijn naam aan een dam van rijshout die in 1627 door Carel Rabenhaupt werd aangelegd, met als doel het water via de nieuwe Ruiten Aa en het Moddermansdiep naar Bourtange te leiden, om het bastion van water te voorzien. Het Bourtanger moor bood een grote natuurlijke bescherming en was behoorlijk aan het indrogen.
Hierna ging de wandeling verder door het prachtige natuurgebied tussen Sellingen en Jipsingboertange om uiteindelijk weer in Jipsinghuizen aan te komen. In De Waalehof stond voor de liefhebbers de soep met broodjes te wachten. Het was een schitterende wandeling waarvoor de coaches ook vandaag weer alle lof kregen toegezwaaid.
Tekst en foto’s: Jan Bossen