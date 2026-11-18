PEKELA – De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed was deze week op bezoek in Pekela. Vertegenwoordigers van de Rijksdienst kregen in een cultureel verantwoorde Gadobus een rondleiding langs verschillende Pekelder monumenten.
Zo werd de voormalige houtzagerij Nooit-Gedacht in Nieuwe Pekela bezocht en werd aandacht besteed aan verschillende monumentale kerken en bruggen.
Doel van het bezoek was om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het Pekelder erfgoed te behouden. Ook kwam een positief advies om de Unionbrug in de toekomst te verplaatsen naar de plek van de Brittaniabrug aan de orde.
De rondleiding werd afgesloten bij Siep&Co, waar de historie van de strokartonindustrie werd besproken.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela