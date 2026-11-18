SELLINGEN – In aanloop naar de raadsvergadering van vanavond roept de VVD in Westerwolde op om eerst een sobere renovatie van het gemeentehuis te onderzoeken. Volgens Klaas Buigel van de VVD zijn de huidige nieuwbouwplannen van 22,5 miljoen euro buiten proportie en weten veel inwoners nog niet eens wat er speelt.
Vanavond buigt de gemeenteraad van Westerwolde zich over het zogeheten voorbereidingskrediet voor de plannen. Groningen1 sprak VVD’ er Klaas Buigel. Voor hem is de maat vol. Hij vindt dat er eerst gekeken moet worden naar een goedkoper alternatief voordat er onomkeerbare stappen worden gezet. „22,5 miljoen is ontzettend veel geld. Het is nu aan de gemeenteraad om aan het college mee te geven wat een sobere variant gaat kosten,” stelt de VVD-voorman.
Volgens Buigel legt het huidige plan een veel te zware rekening neer bij de lokale gemeenschap. „Nu is dat 3000 euro per inwoner van Westerwolde. Ik vind het niet wenselijk dat de inwoners daarvoor moeten opdraaien.”
De partij zet bovendien grote vraagtekens bij de noodzaak van een nieuw en groter gebouw. Waar het college uitgaat van meer werkplekken, ziet de VVD voorman de oplossing juist in een slimmere organisatie van de huidige bezetting. „De noodzaak is nu om beter aan de slag te gaan met het efficiënt inzetten van de ambtenaren. Het is van de zotte dat de ambtenaren er vooral op de dinsdag en de donderdag zijn en dat het gebouw op de maandag en de woensdag uitgestorven is.”
Om de druk op het college en de raad op te voeren, is VVD Westerwolde onlangs een petitie gestart voor een sobere verbouwing. Volgens Buigel is dat hard nodig omdat de plannen tot nu toe grotendeels langs de samenleving heen zijn gegaan. „De petitie is begonnen omdat de meeste inwoners niet weten dat deze grote verbouwing eraan komt, terwijl het vanavond al gaat over het voorbereidingskrediet.”