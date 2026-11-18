FINSTERWOLDE – In de kelder van een dorpshuis in Finsterwolde heeft begin dit jaar een geheim en gewelddadig vechttoernooi van een internationaal neonazinetwerk plaatsgevonden. Dat zegt het tv-programma Zembla in een reportage die morgenavond wordt uitgezonden, maar nu al op Youtube staat. Naast Nederlandse rechts-extremisten namen volgens Zembla ook leden van een beruchte Duitse neonazipartij en de jongerentak van Forum voor Democratie (JFVD) deel aan de gevechten.
De bijeenkomst in Finsterwolde, een zogeheten Fight Night, vond afgelopen januari plaats in de dartruimte onder het pand aan de Dorpshuisweg in Finsterwolde. Hoewel de organisatoren dergelijke toernooien normaal gesproken strikt geheim houden, kwam Zembla de locatie op het spoor doordat iemand in december 2025 een foto van de kelderruimte deelde in een besloten chatgroep op Telegram. Aan de hand van specifieke kenmerken, zoals de verlichting in de ruimte, wist Zembla de plek te herleiden tot de dartkelder van het pand in Finsterwolde.
Op de dag van het toernooi legden verslaggevers van Zembla vast hoe zeker vijftig bezoekers in kleine groepjes via de achterdeur naar binnen glipten. Op de parkeerplaats stonden meerdere auto’s met buitenlandse kentekens.
Kort na het evenement verscheen een geanonimiseerde propagandavideo online, maar via een onbeveiligde link in een chatgroep kreeg de redactie later toegang tot uren aan ongefilterd bronmateriaal uit de kelder in Finsterwolde. Op die beelden is te zien hoe vechters elkaar in een ring te lijf gaan tot iemand bewusteloos raakt, onder luid gejuich en het brengen van de Hitlergroet.