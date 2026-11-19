HOLTE – 1787 Blues neemt het publiek mee op een muzikale reis vol emotie, herkenning en verhalen.
Blues is meer dan muziek. Het is een verhaal over verdriet, liefde, verlangen, vrijheid, hoop en plezier. Dat is precies wat 1787 Blues wil overbrengen tijdens hun optreden: niet alleen een reeks blues nummers spelen, maar het publiek meenemen in een verhaal over muziek, mensen en het leven.
De blues vindt zijn oorsprong in tijden van verdriet, armoede en verlangen. Het is muziek die woorden geeft aan gevoelens die soms moeilijk uit te spreken zijn. Maar blues is zeker niet alleen melancholie. Het is ook levenslust, avontuur, liefde, vrijheid en samen genieten.
Iedereen heeft zijn eigen blues. Iedereen kent momenten van vreugde, tegenslag, verlangen of hoop. Juist die herkenbaarheid maakt de blues tijdloos en zorgt ervoor dat deze muziek generaties blijft verbinden.
Met die gedachte staat 1787 Blues op zaterdag 30 januari 2027 op het podium van KleinKunstTheater Holte. De band wil niet alleen muziek laten horen, maar vooral iets laten voelen en beleven.
1787 Blues. Dit is niet zomaar een optreden. Dit is ons verhaal.
Praktische informatie
KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Datum: 30 januari 202
Aanvang: 19.45 uur zaal open, aanvang 20.30 uur
Meer info: www.kleinkunsttheaterholte.nl
Bron: Janneke Eefsting Holwerda KleinKunstTheater Holte