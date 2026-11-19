WINSCHOTEN – Vrijdagmiddag vertrok vanaf de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Winschoten een groep van 19 ‘barrels’ voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht en dit jaar de ‘Special Edition’ naar de Lofoten.
Dag 4
Gisteren zijn de deelnemers aan de terugreis begonnen. Ze reden naar Mo i Rana; weer een lange rit, deels langs de prachtige fjorden van Noorwegen. Ook deze dag waren er geen uitvallers. Wel had een auto oponthoud van ruim een uur. De deelnemers moesten bij wegwerkzaamheden wachten, want ze waren bergwanden aan het springen (opblazen met dynamiet) en dan moet de weg daarna weer schoon gemaakt worden. In Mo i Rana konden ze gisteravond wederom genieten van het noorderlicht. Vandaag rijden ze door naar Ostersund in Zweden.
Foto’s: Hilvert Huizing; meer foto’s vindt u HIER.
Ook zijn deze keer foto’s toegevoegd van het team: Ster allures uut Grunn (@ster.allures.uut). U kunt ze volgen op TikTok.