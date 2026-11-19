OLDAMBT – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt heeft met ‘afschuw’ gereageerd op de onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla over een geheim neonazistisch vechttoernooi in het oude dorpshuis van Finsterwolde. In een verklaring roept ze op om discriminatie, uitsluiting en geweld nooit te tolereren.
De reactie van de burgemeester volgt op de spraakmakende reportage van Zembla en het Vlaamse Pano. Daarin werd onthuld dat een internationaal neonazinetwerk begin dit jaar een zogeheten Fight Night hield in de kelder van het dorpshuis. Naast Nederlandse rechts-extremisten en leden van de jongerentak van Forum voor Democratie deden daar ook leden van een beruchte Duitse neonazipartij aan mee.
Burgemeester Sikkema laat weten dat het gemeentebestuur de beelden uit de reportage vol afschuw heeft bekeken. “Laten we heel helder zijn: verschil van mening mag. Maar discriminatie, uitsluiting en geweld mogen nooit. Dat gaat over de grenzen van onze democratie heen,” schrijft ze.
Ze wijst erop dat in de uitzending niet alleen bruut geweld in de ring te zien is, maar ook openlijke rassenhaat, het verbranden van boeken van Joodse schrijvers en oproepen tot geweld tegen politici. “Dat hoort nooit bij een gezonde democratie.”