VEELE – De Giezelbaargbloazers zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Adventsperiode en de jaarlijkse Midwinterhoornwandeling. Deze wandeling vindt plaats op zaterdag 19 december en voert deelnemers door de omgeving van Veele.
De wandeling wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang Veele in samenwerking met de Giezelbaargbloazers. De start is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling, ‘Broers Arve’, aan de Veelerweg 19 in Veele.
Ook bereiden de midwinterhoornblazers zich voor op de komende periode. Wekelijks oefenen zij in de schuur van Harm Tammes om het blazen op hun bijzondere houten hoorns weer onder de knie te krijgen. Volgens traditie mogen de hoorns vanaf de eerste Adventszondag, dit jaar op 29 november, weer buiten klinken. Dat mag tot en met Driekoningen op 6 januari.
De Giezelbaargbloazers laten die traditie ook dit jaar weer horen bij verschillende kerken in Westerwolde. Een half uur voordat de kerkdiensten beginnen, blazen zij het Advent aan. Dat gebeurt bij de kerken in Sellingen, Vlagtwedde, Onstwedde en Wedde. De diensten beginnen om 9.30 uur; vanaf 9.00 uur zijn de klanken van de midwinterhoorns te horen.
De midwinterhoorn is een bijzonder instrument met een karakteristieke, vaak weemoedige klank. De hoorns worden door de blazers zelf gemaakt van gebogen stammen van bijvoorbeeld berk, els of wilg. Het hout wordt in de lengte doormidden gezaagd, uitgehold en daarna weer samengevoegd. Met het instrument kunnen zes natuurtonen worden gespeeld. Onder gunstige omstandigheden is het geluid tot op acht kilometer afstand te horen.
Op zoek naar een nieuwe locatie
Naast de voorbereidingen voor Advent en de wandeling staat de vereniging voor een verandering. De boerderij van Harm en Anja Tammes in Veele is al jarenlang de thuisbasis van de Giezelbaargbloazers. Aan deze vertrouwde plek komt echter een einde. Harm en Anja hebben aangegeven dat de vereniging op zoek moet naar een andere locatie.
De benodigde materialen voor de komende Midwinterhoornwandeling liggen nu nog in hun schuur. In de loop van volgend jaar moeten de materialen en andere spullen van de vereniging elders worden ondergebracht. Naast een geschikte opslagruimte is op termijn ook een nieuwe oefenruimte nodig. Dat laatste heeft minder haast: de huidige oefenruimte kan nog tot oktober 2027 worden gebruikt.
De Giezelbaargbloazers bestaan uit negentien leden, onder wie drie kinderen. Een aantal leden verzorgt regelmatig gastlessen op scholen en demonstraties bij verenigingen om de traditie van het midwinterhoornblazen onder de aandacht te brengen.
Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft of een mogelijkheid weet voor opslag of oefening, kan contact opnemen via degiezelbaargbloazers@gmail.com. Iedere tip is welkom.
Foto’s: Jan Glazenburg