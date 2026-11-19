BAD NIEUWESCHANS – „Die tweede plek was niet helemaal verwacht.” Janick Lanting uit Bad Nieuweschans kijkt blij terug op het rapid damtoernooi in Leeuwarden. Hij won er de tweede prijs in de ratinggroep tot 1000 punten. Inmiddels helpt de voorzitter van Damclub Winschoten ook anderen om het spel onder de knie te krijgen.
Tussen zestig deelnemers verzamelde Lanting acht punten uit acht partijen. Daarvoor moest hij ook tegen sterkere spelers aantreden. „Als je daartegen speelt, is de kans groter dat je verliest.” Zijn tegenstanders zijn vaak ouder en onderschatten hem soms vanwege zijn leeftijd. „Dat vind ik dan altijd wel leuk, om dan remise te spelen of te winnen.”
Lanting ontdekte het dammen via lessen op school en sloot zich rond zijn achtste of negende aan bij Damclub Winschoten. „Dat vond ik uiteindelijk zo leuk dat ik ben blijven dammen.” Inmiddels is hij voorzitter en helpt hij bij de jeugd.
De verrassingen op het bord houden het voor hem interessant. „Mensen zien het heel simpel. Het is maar een schijf vooruit schuiven. Maar je moet eigenlijk ver vooruit denken.” Beter worden doet hij vooral door veel wedstrijden te spelen. „Je hoeft niet altijd te winnen.”
Wie het zelf wil proberen, krijgt een uitnodiging van Lanting: „Kom bij ons op vrijdagavond. We hebben een trainingsgroep. Dat is instap voor iedereen.” Eerst is er theorie, daarna spelen de deelnemers tegen elkaar. „Erg gezellig.”
Malou Vos
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