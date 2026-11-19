ONSTWEDDE – Op vrijdag 27 november brandt het vuur weer bij de Davy Crockett Hoeve in Smeerling. KVA Onstwedde houdt dan de laatste kampvuuravond van dit jaar, met Theo van den Heuvel als spreker. Hij heeft het over je weg vinden als geloof en leven botsen. Alle mannen zijn welkom.
Een kampvuuravond is een avond rond het vuur, onder mannen. Er is koffie, thee en iets te eten en te drinken. Een spreker deelt zijn verhaal en er is volop ruimte voor goede gesprekken. Vuur, ontmoeting, vriendschap en geloof: daar draait het om. Of je nu gelooft of niet, je bent welkom.
Theo van den Heuvel is geestelijk begeleider, leiderschapstrainer en medeoprichter van De 4e Musketier, de mannenbeweging die nu 4M heet.
KVA Onstwedde begon ruim tien jaar geleden, vanuit vriendschap en de behoefte om elkaar te spreken in een ongedwongen setting. Het motto van de kampvuuravonden zegt genoeg: “Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is.”
Aanmelden hoeft niet en de toegang is gratis. Neem gerust iemand mee: je buurman, je zoon, je collega of die maat die je al te lang niet hebt gesproken. Schuif aan bij het vuur.
Datum: vrijdag 27 november
Tijd: 20:30 – 23:45 uur
Locatie: Davy Crockett Hoeve, Smeerling 19, Onstwedde. Vanaf de N365 neem je het zandpad tussen Smeerling 9 en 11, tegenover de bushalte.
Entree: gratis. Een gift bij de uitgang mag, maar hoeft niet.
Meer informatie: kvaonstwedde.nl
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Bron en foto’s: Yan Mulder/KVA Onstwedde