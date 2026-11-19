HOLTE – Theatergroep Holter Span speelt op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2026 de voorstelling ‘KERSTFEEST’ in het KleinKunstTheater Holte. De voorstelling, geschreven en geregisseerd door Hannie Dubbelman, begint beide avonden om 20.00 uur.
Wat betekent kerstmis nu écht? Is het de gezelligheid, het samen eten, de cadeautjes of juist het samenzijn met de mensen die je lief zijn?
Voor veel mensen is kerstmis een bijzondere tijd van het jaar. Een periode waarin liefde, warmte, gezelligheid en saamhorigheid centraal staan. Het is hét moment om samen te komen met familie en dierbaren, herinneringen op te halen en nieuwe herinneringen te maken. Maar ook om even stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is in het leven.
In het theaterstuk ‘KERSTFEEST’ staat precies dat centraal.
We maken kennis met de familie Vos, die tijdens de kerstdagen bij elkaar komt. Stella Vos heeft jarenlang in Spanje gewoond, maar keert na lange tijd terug naar Nederland. In haar nieuwe huis nodigt ze haar familie uit om samen kerst te vieren.
Een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien, bij te praten en samen nieuwe herinneringen te maken en stil te staan bij wat echt belangrijk is in het leven…..
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Bron: Janneke Eefsting Holwerda