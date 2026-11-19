WINSCHOTEN – Op zondag 29 november organiseert Kids Fun Day’s Oldambt een feestelijke Sinterklaasmiddag voor kinderen in het gebouw van SV Bovenburen, aan de Tromplaan 86 in Winschoten. Van 14.00 uur tot 16.30 uur kunnen kinderen genieten van een middag vol leuke activiteiten, creativiteit en natuurlijk een bezoek van Sinterklaas.
Een bijzonder onderdeel van het programma is het interactieve theaterstuk “Het Verdwenen Meel”, verzorgd door WKC en Petra Klamer van Ontplooi in Kracht, Gaven en Talenten. Dit vrolijke en spannende verhaal neemt kinderen mee in een echt Sint-avontuur.
Daarnaast is er volop vermaak met activiteiten zoals:
•Pepernoten bakken
•Sinterklaasknutselactiviteiten
•Glittertattoos
•Activiteiten van Educatiecentrum De Bostuin
•Onbeperkt drinken gedurende de middag
Natuurlijk brengt ook Sinterklaas een bezoek aan de kinderen, wat deze middag extra bijzonder maakt.
Praktische informatie
Evenement: Sinterklaasmiddag Kids Fun Day’s Oldambt
Datum: Zaterdag 29 november
Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur
Locatie: SV Bovenburen, Tromplaan 86, Winschoten
Bron: Kids Fun Day’s Oldambt