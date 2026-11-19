DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Papenburg
Tussen woensdag 17.00 en donderdag 02.05 uur is bij een bakkerij aan de Friesenstraße in Papenburg ingebroken. Het pand werd doorzocht. Voor zover bekend is er niets gestolen; er is wel schade aangericht. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Meppen
Om 9.10 uur zijn gistermorgen bij een woning aan de Landwehr in Meppen meerdere afvalcontainers in brand geraakt. Door de hitte knapte een glaswand. De brandweer wist overslag van het vuur naar de woning te voorkomen. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.