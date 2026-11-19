Vandaag grijs, koud en regenachtig, vrijdag volop zonnige momenten en droog

Donderdag – De donderdagochtend start zwaar bewolkt en valt er op de meeste plaatsen regen. Terwijl het in het zuiden van het land later op de dag droger wordt, blijft de bewolking in onze noordelijke streek hardnekkig hangen en blijft het ook vanmiddag regenachtig. Daarbij is het ronduit kil in Oost-Groningen met een middagtemperatuur van niet meer dan 6°C. Er waait eerst een zwakke tot matige oostenwind, die in de middag naar het noordoosten draait met een matige kracht van 3 tot 4 Bft. Vanavond vallen er aanvankelijk nog enkele buien, maar later op de avond wordt het vanuit het noorden geleidelijk droger bij een zwakke tot matige noordenwind.

Vanavond en Vannacht – In de nacht naar vrijdag blijft het in onze regio geheel droog en klaart het breed op. Onder een heldere hemel koelt het landinwaarts flink af: de minimumtemperatuur daalt in het noordoosten tot rond -1°C, wat opnieuw lichte vorst oplevert. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind, 2 tot 3 Bft.

Vrijdag – Morgen, vrijdag 20 november, ziet het weerbeeld er totaal anders uit. De ochtend start in onze streek direct met volop ruimte voor de zon en het blijft de gehele dag droog. Ook ’s middags schijnt de zon geregeld over Oost-Groningen, terwijl de laatste regen zich beperkt tot het uiterste zuiden van het land. Met een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit noordelijke richtingen loopt de middagtemperatuur op naar een graad of 8°C. Vrijdagavond begint rustig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Tip van de redactie: : Vandaag is het een echte binnenblijfdag in de streek, met veel regen en lage temperaturen. Houd vannacht en morgenochtend vroeg rekening met mogelijke gladheid door de lichte vorst.