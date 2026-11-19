WILDERVANK – Maak kennis met de eerste try-out van het nieuwe theaterprogramma “Laifde in Meziek” van Bé Schmaal en band in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum: een avond waarin Groningstalige liedjes, persoonlijke verhalen en herkenbare emoties samenkomen.
Er is in de muziek misschien geen groter, mooier en veelzijdiger thema dan de liefde. Liefde in al haar vormen: teder en uitbundig, maar soms ook rauw, pijnlijk of ongrijpbaar.
Groningstalige singer-songwriter Bé Schmaal kiest voor zijn theaterdebuut dan ook niet toevallig dit universele thema. Dwars door zijn repertoire heen neemt hij het publiek mee langs liedjes die ruiken, proeven en klinken naar liefde — met alle warmte, twijfel, humor en scherpe randjes die daarbij horen.
Als zanger en verhalenverteller verbindt Bé de nummers tot een theateravond waarin liefde steeds opnieuw een andere kleur krijgt: liefde tussen mensen, liefde voor muziek, voor herinneringen, voor het leven en voor alles wat ons raakt.
Voor deze try-out wordt Bé begeleid door een sterke band van gerenommeerde regionale muzikanten, die de liedjes extra diepte, energie en sfeer geven.
Bezetting: Edwin Moes (drums), Erik Drent (basgitaar), Chris Kleine (keyboards), Evert Erents (gitaar) en Bé’s muzikale maat Krzysztof Groen.
Een sfeervolle avond voor liefhebbers van streektaal, verhalende liedjes en muziek die dichtbij komt. Beleef “Laifde in Meziek” als eerste tijdens deze bijzondere try-out.
Bron: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum en Bé Schmaal