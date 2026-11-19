EMMEN – De Raad van Commissarissen (RvC) van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen en het ATLAS Theater krijgt een nieuwe samenstelling. Per 1 december 2026 neemt Meiltje de Groot het voorzitterschap over van Henk Jan Meijer en treedt Roelie Lubbers-Hilbrands toe tot de Raad.
Meiltje de Groot is algemeen directeur van Groningen Airport Eelde en voorzitter van de Economic Board Noord-Nederland. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in Noord-Nederland mee. Met haar benoeming krijgt de RvC voor het eerst een vrouwelijke voorzitter. Meiltje de Groot: “Avontuur, cultuur en verwondering: WILDLANDS en het ATLAS Theater geven Emmen en de provincie Drenthe iets heel bijzonders. Hun betekenis voor bezoekers en voor de regio spreekt mij enorm aan. Ik kijk ernaar uit om samen met de directie en mijn collega-commissarissen verder te bouwen aan een sterke toekomst voor beide organisaties.”
Roelie Lubbers-Hilbrands is registeraccountant en heeft ruime ervaring als toezichthouder bij verschillende organisaties. Daarnaast is zij maatschappelijk actief in de regio. Binnen de RvC gaat zij de portefeuille Financiën overnemen van Wim Melenberg.
De overgang naar de nieuwe samenstelling verloopt gefaseerd. Op 1 april 2026 traden Suzan Massier en Fate Basit toe tot de Raad, als opvolgers van Anita Brink en Willy Bussink. Wim Melenberg blijft tot medio 2027 aan als commissaris, zodat de overdracht zorgvuldig kan verlopen. Ook Theo Lingmont neemt dan afscheid. Voor zijn opvolging start op een later moment een selectieprocedure.
WILDLANDS en het ATLAS Theater danken Henk Jan Meijer voor acht jaar betrokken voorzitterschap. Met zijn bestuurlijke ervaring en persoonlijke inzet heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van beide organisaties. “Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn tijd, zijn aandacht en de prettige samenwerking,” aldus algemeen directeur Julius Minnaar.
Bron: WILDLANDS