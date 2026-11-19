OUDE PEKELA – MFC De Binding zet zich ook dit jaar in om inwoners van Pekela die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, een fijne kerst te bezorgen. Met de jaarlijkse Secret Santa-actie worden kerstpakketten samengesteld en persoonlijk bij mensen thuisbezorgd.
De actie is inmiddels een mooie traditie geworden. Waar in het eerste jaar drie kerstpakketten werden uitgedeeld, groeide dat aantal het jaar daarop naar zeven. Vorig jaar konden dertien inwoners worden verrast met een pakket. Dit jaar hoopt MFC De Binding nog meer mensen blij te maken.
Via de Secret Santa-actie kunnen inwoners iemand aanmelden die volgens hen wel een extraatje verdient. Dat kan iemand zijn die het financieel moeilijk heeft, een zwaar jaar achter de rug heeft of om een andere reden een lichtpuntje kan gebruiken.
Om de actie mogelijk te maken, doet MFC De Binding een beroep op inwoners, bedrijven en ondernemers. Zij kunnen helpen door een of meerdere kerstpakketten te schenken. Ook ongebruikte kerstpakketten die mensen bijvoorbeeld via hun werk hebben ontvangen, zijn welkom. Daarnaast kunnen producten worden gedoneerd waarmee vrijwilligers zelf pakketten samenstellen. Een financiële bijdrage is eveneens mogelijk.
Vanaf 21 december gaan vrijwilligers, gekleed in kerstoutfit, op pad om de pakketten persoonlijk bij de aangemelde inwoners te bezorgen. Daarbij draait het niet alleen om de inhoud van het pakket, maar vooral om het gebaar en de aandacht voor mensen die juist in deze periode wel wat extra warmte kunnen gebruiken.
Wie een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met MFC De Binding of langskomen aan de Sportlaan 4 in Oude Pekela. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom.