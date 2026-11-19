OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt het NNO Cello Kwartet een concert in het kerkje van Oudeschans.
Aanstaande zondag is er weer een concert in het garnizoenskerkje in Oudeschans. Op het programma staat het NNO Cello Kwartet.
Dit ensemble bestaat uit vier topcellisten van het Noord Nederlands Orkest: JanYpe Nota, Noëlle Weidmann-Ercan, Corine ’t Hoen en Isabel Vaz. Op het programma staan werken van onder meer Georg Philipp Telemann, Julius Klengel, George Gershwin én van de 91-jarige componist Arvo Pärt.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Voor het geval u met de auto komt, is er de parkeerplaats net buiten het dorp. Maak daar – voor zover mogelijk – gebruik van om de bewoners van Oudeschans – zoveel als mogelijk is – te ontlasten. Mocht u al genoodzaakt zijn om in het dorp te parkeren, parkeer dan zeker niet aan beide kanten van de weg, want daarmee verhindert u de doorgang (ook voor brandweer en politie).
De concerten in het garnizoenskerkje in Oudeschans worden – naast particuliere donaties – mede mogelijk gemaakt met financiële steun van: * Fonds Podiumkunsten * Cultuurfonds * Wildervankfonds * SK&L- ScholtenKamminga&Landbouwfonds * Rabobank * Fonds Eemsmond * gemeente Westerwolde.
Bron: Ruud Hemmen