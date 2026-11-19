GRONINGEN – Over de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen toe. Ondanks een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen biedt de regionale arbeidsmarkt nog steeds goede kansen voor werkzoekenden. De vraag naar personeel blijft in veel sectoren groot, waardoor veel WW-gerechtigden snel weer aan het werk komen. In Groningen ligt deze uitstroom naar werk zelfs boven het landelijk gemiddelde. Wel ontvangt een relatief groot deel van de WW-gerechtigden na afloop van de uitkering een bijstandsuitkering.

Groot deel inwoners Groningen met WW-uitkering vindt nieuwe baan

In 2025 stopte de WW-uitkering van 9.100 mensen in de provincie Groningen. UWV onderzocht hoeveel van hen tijdens of kort na de WW-uitkering een nieuwe baan vonden. In Groningen vonden bijna 5.900 mensen van wie de WW-uitkering het afgelopen jaar eindigde opnieuw werk. Dat is 64,5% van de volledige uitstroom uit de WW. Daarmee ligt het aandeel uitstroom naar werk boven het landelijke gemiddelde van 61,9%.

Werkhervatting vanuit WW blijft hoog in Groningen

In 2025 vonden meer inwoners van de provincie Groningen tijdens of kort na de WW-uitkering werk dan het jaar ervoor. Dit komt doordat het aantal mensen met een WW-uitkering in 2025 hoger was dan in 2024. Het percentage mensen met WW dat een nieuwe baan vond nam wel iets af in Groningen, maar bleef hoog in 2025. Dit is een teken dat, ondanks het toenemend aantal WW-uitkeringen en de iets afnemende personeelstekorten, de kansen voor werkzoekenden over het algemeen nog steeds gunstig zijn.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De Groningse arbeidsmarkt blijft volop kansen bieden. Het merendeel van de mensen dat uitstroomt uit de WW vindt snel weer werk, wat onderstreept dat werkgevers veel vacatures hebben en werkzoekenden hun weg naar nieuw werk weten te vinden. Tegelijkertijd zien we dat sommige groepen, zoals jongeren, vaker moeite hebben om na de WW direct aan het werk te komen en daardoor vaker een beroep doen op de bijstand. Jongeren hebben meestal maar kort recht op een WW-uitkering, waardoor zij minder vaak tijdens of vlak na hun WW-uitkering nieuw werk vinden. Juist voor hen blijft gerichte ondersteuning belangrijk.”

45- tot 55-jarigen het vaakst weer aan het werk

Het aandeel mensen dat werk had bij beëindiging van hun WW-uitkering was het hoogst bij de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar (72,4%). De verschillen met de meeste andere leeftijdsgroepen waren klein. Alleen bij mensen vanaf 65 jaar was de situatie anders. Na de WW was 22,3% aan het werk. Ook het aandeel mensen dat een beroep moest doen op de bijstand was bij deze leeftijdsgroep het laagst (0,6%). Het lagere aandeel 65-plussers dat na de WW een baan heeft of in de bijstand terechtkomt, heeft onder meer te maken met de doorstroom naar de AOW en andere financiële regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn, kunnen na afloop van hun WW-uitkering mogelijk een uitkering krijgen vanuit de Wet inkomensvoorziening voor 60-plussers (IOW).

Inwoners Groningen doen relatief vaker beroep op bijstand na WW

UWV onderzocht ook hoeveel mensen na afloop van hun WW-uitkering in 2025 een bijstandsuitkering ontvingen. Landelijk deed 3,9% van de mensen waarvan de WW-uitkering in 2025 stopte een beroep op de bijstand. In de provincie Groningen is dit aandeel met 5,6% hoger. Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terechtkomt verschilt per regio. Het hangt samen met het aantal banen en het soort werkgelegenheid in de regio. Verder doen vooral in regio’s met grote gemeenten meer mensen een beroep op de bijstand. Ook de samenstelling van de bevolking is van belang. Jongeren, alleenstaanden en mensen die voor de WW met een tijdelijk contract of uitzendcontract werkten, komen na de WW vaker in de bijstand.

Doorstroom naar de bijstand het hoogst onder jongeren

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt jaarlijks toe. Onderen jongeren is de toename het grootst. Jongeren komen ook relatief vaker na afloop van hun WW-uitkering in de bijstand. Van de jongeren tot 25 jaar kreeg 8,7% na afloop van hun WW-uitkering een bijstandsuitkering. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel mensen met bijstand na afloop van een WW-uitkering af. Jongeren hebben vaker een tijdelijk of flexibel contract dan personen vanaf 25 jaar. Ook hebben ze korter recht op een WW-uitkering en vaak geen andere inkomsten. Hierdoor hebben jongeren mogelijk eerder een bijstandsuitkering nodig na afloop van hun WW-uitkering. De jongeren die in de bijstand terecht komen hebben steeds vaker te maken met problemen op meerdere gebieden, zoals schulden, woningnood en mentale problemen. Deze problematiek maakt het lastiger om werk te vinden of te behouden.

Bron: UWV