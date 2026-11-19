WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PRO Westerwolde.
Inwoners en gemeenteraad moeten niet pas aan tafel komen als plannen al grotendeels vaststaan. Juist als er nog keuzes te maken zijn, moeten zij kunnen meedenken en invloed hebben. Daar heeft PRO Westerwolde zich tijdens de afgelopen raadsvergadering opnieuw voor ingezet. En met resultaat!
Meer invloed op de plannen voor het gemeentehuis
PRO was kritisch op de plannen voor het gemeentehuis in Sellingen. Inwoners en gemeenteraad zijn onvoldoende betrokken bij de voorbereiding en ook mogelijke alternatieven hadden beter onderzocht moeten worden.
De wethouder erkende dat de participatie beter had gekund en dat de raad eerder de kans had moeten krijgen om richting te geven. Hij beloofde dat inwoners en raad bij de verdere uitwerking nadrukkelijker worden betrokken.
Die toezegging geeft PRO voldoende vertrouwen om in te stemmen met de volgende stap. Niet omdat alle bezwaren zijn weggenomen, maar omdat we de kans willen benutten om het vervolg beter te laten verlopen. De kritiek op het proces blijft staan: inwoners en raad hadden vanaf het begin meer invloed moeten hebben.
Van mooie ambities naar concrete resultaten
Ook de nieuwe visie op dienstverlening stond op de agenda. De gemeente wil inwoners beter helpen met duidelijke communicatie, persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en het nakomen van afspraken.
PRO steunt deze ambities, maar vindt dat het niet bij mooie woorden mag blijven. Vorige week nam de gemeenteraad onze motie Van ambities naar meetbare resultaten aan. Ook voor de dienstverlening willen we concrete en haalbare doelen die meetbaar zijn, zodat we kunnen zien wat er daadwerkelijk verbetert voor inwoners.
Daarnaast moet de gemeenteraad niet pas achteraf horen hoe plannen worden uitgevoerd, maar vooraf kunnen meedenken over keuzes en prioriteiten.
Dat leidde tot een concrete toezegging: in het voorjaar van 2027 krijgt de raad de mogelijkheid om mee te denken over het uitvoeringsplan, de prioriteiten en de meetbare doelen.
Participatieverordening op komst
PRO pleit al langer voor duidelijke afspraken over hoe inwoners bij plannen en besluiten worden betrokken. Daarom zijn we blij dat het college de participatieverordening uiterlijk in februari 2027 aan de raad wil voorleggen. Daarbij is ook aandacht voor jongerenparticipatie en een aanpak die past bij Westerwolde.
Van woorden naar daden
Politiek gaat voor PRO niet alleen over ambities uitspreken of kritiek leveren, maar vooral over het realiseren van verbeteringen. Met de aangenomen motie en de toezeggingen over het gemeentehuis, de dienstverlening en participatie zijn stappen gezet. Nu is het zaak om die afspraken waar te maken. PRO blijft erop toezien dat dit gebeurt en dat inwoners er daadwerkelijk iets van merken. Want goede plannen maak je samen!
Bron: PRO Westerwolde