SELLINGEN – De PVV-fractie in Westerwolde is fel gekant tegen de plannen voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis in Sellingen. Nadat de partij gisteravond als enige fractie tegen het voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro stemde, laat fractievoorzitter Robert Rep tegenover Groningen1 weten verbijsterd te zijn over het totale prijskaartje van 22,5 miljoen euro. Volgens de PVV voorman bewijzen buurgemeenten Pekela en Borger-Odoorn dat het ook voor minder dan 10 miljoen euro kan.
Tijdens de raadsvergadering van gisteravond stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met voorkeursscenario 2 en het vrijmaken van 1,5 miljoen euro om de plannen verder uit te werken. Waar wethouder Wietze Potze (Samen voor Westerwolde) een budget onder de 10 miljoen euro tijdens het debat afdeed als „onmogelijk”, wijst de PVV tegenover Groningen1 op de recente verbouwingen bij de buren.
„In een tijd waarin veel inwoners van Westerwolde moeite hebben om hun energierekening en boodschappen te betalen, is een prestigeproject van bijna 23 miljoen euro simpelweg niet uit te leggen,” stelt Rep. „Onze buurgemeenten laten zien dat het met gezond verstand en soberheid voor een fractie van dat bedrag kan.” Zo verbouwde en verduurzaamde de gemeente Borger-Odoorn het gemeentehuis in Exloo voor ruim 8,2 miljoen euro. De gemeente Pekela renoveerde haar gemeentehuis voor ruim 6 miljoen euro.
Volgens de PVV zit het grote verschil vooral in de keuzes die worden gemaakt. Waar Westerwolde kiest voor grootschalige sloop, nieuwbouw met een uitbreiding naar 164 werkplekken en 3 miljoen euro uittrekt voor tijdelijke huisvesting, kozen de buurgemeenten volgens Robert Rep voor sobere oplossingen. Borger-Odoorn week tijdens de verbouwing uit naar een leegstaand schoolgebouw en Pekela bespaarde fors door te vergaderen in een bestaand dorpshuis in plaats van een nieuwe raadzaal te bouwen.
De PVV vindt het onbegrijpelijk dat de raad instemt met de verdere uitwerking van de plannen, zonder dat er eerst een sober alternatief onder de 10 miljoen euro is doorgerekend.
„Het gemeentehuis moet een functioneel werkgebouw zijn, geen paleis,” aldus Rep, die het college oproept om terug naar de tekentafel te gaan. „Kijk naar wat er wél mogelijk is met bestaande panden voor tijdelijke opvang, schrap overbodige vierkante meters en houd de hand op de knip. Het belastinggeld van onze inwoners verdient beter.”