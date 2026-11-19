SELLINGEN – Derde klasser Sellingen gaf op de woensdagavond prima partij aan de Vierde Divisionist ONS uit Sneek. Door zeer goed verdedigen werd het de Friezen zeer moeilijk gemaakt om te scoren. Daarnaast stond Sellingen doelman Jordie Oost een geweldige partij te keepen. Uiteindelijk wonnen de mannen uit Sneek die bijna twee uur hadden moeten reizen in de allerlaatste minuut het bekerduel.
Door Gert Meulman
Sellingen stond de gehele wedstrijd goed georganiseerd te verdedigen. Rico Boerma was de man die vanuit de achterste linie iedereen met zijn coaching goed bij les wist te houden. De Friezen die duidelijk van een hoger niveau kwamen speelden de bal rond in vooral hun middenlinie en wisten zo af en toe door te dringen voor het doel van Oost. Thomas Dijkstra die de hele wedstrijd sterk speelde bij de Friezen werd een paar keer gevaarlijk, maar Oost was de man die alles uit zijn doel zijn doel wist te houden. Ook een inzet van dichtbij van Doede de Jager was een prooi voor Oost.
In de tweede helft kwam Ian de Vrieze in het veld voor Jordin Louwes en nam zijn plek achterin over. Tien minuten na de rust was het Ruben Eijzenga die zijn ploeg op een 0-1 voorsprong bracht. Sellingen die in de eerste helft weinig bij het doel van hun tegenstander waren geweest gaven in de tweede helft daarin wat meer gas. In de 70ste minuut resulteerde dit in de luid bejubelde gelijkmaker. Vanuit een vrije bal genomen door Tjeerd Sikkema was het Bjorn de Roo die vlak voor doel de bal knap achter doelman Buijse tegen het net kopte. In de laatste tien minuten werd Sellingen nog twee keer gevaarlijk en kwam nog dichtbij de winst, De Roo en De Vrieze misten net het beetje geluk. In de allerlaatste minuut ging het dan toch nog fout voor de thuisploeg. Uit een hoekschop genomen door Simon Abrahaley was het in het gedrang wederom Eijzenga die zijn ploeg op voorsprong en dus op winst bracht. Sellingen kan terugkijken op een goed gespeelde wedstrijd, wat vertrouwen geeft voor de toekomst. Scheidsrechter Jan Reints uit Onstwedde floot een prima wedstrijd.
Sellingen speelt aanstaande zondag gewoon weer competitie, uit tegen Musselkanaal.
Tekst en foto’s: Gert Meulman